Кабинетът предлага промени в Наказателния кодекс, удължаващи давността на престъпления срещу деца

деца

На заседанието си днес правителството прие промени в Наказателния кодекс, с които се увеличават давностните срокове за преследването на извършителите на престъпления срещу малолетни и непълнолетни лица.

Така давността започва да тече не от момента на извършване на престъплението, а от навършването на 18-годишна възраст от пострадалия. Промяната ще предотврати възможността извършителите да избегнат наказателна отговорност. Тя дава гаранции, че децата – жертви на престъпления (като например тези против личността и против брака, младежта и семейството), разполагат с достатъчно дълъг срок и след навършване на пълнолетие, за да сезират лично компетентните органи за извършеното.

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер по отношение на лица до 10-годишна възраст. От Министерския съвет отбелязват, че това е ясен знак за нулева толерантност към насилието над най-малките и уязвими членове на обществото, като наказанията за подобен род престъпления се увеличават драстично и при определени случаи ще се наказват с до 20 години затвор.

За да станат промените факт, те трябва да бъдат внесени и подкрепени от мнозинството в парламента.

