„Музикаутор“ напомня – до 28 февруари има отстъпка от 10% при лицензирането

От „Музикаутор“ напомниха, че до 28 февруари туристическите и търговските обекти могат да ползват 10% отстъпка при авансово плащане на лиценза за използваната от тях музика.

По този повод от организацията, защитаваща правата на композитори, автори и музикални издатели, разпространиха позицията на Анна Поцкова-Кинай, която е управител на Grand Hotel Millennium Sofia и която вече се е лицензирала от „Музикаутор“ за музиката, която звучи на територията на обекта й.

Анна Поцкова-Кинай заявява: „Използването на лицензирана музика на практика е гражданска позиция и ангажимент към обществото. Осъзнатият и целенасочен избор на лицензирана музика е част от създаването на самата музика. В този смисъл, ние помагаме на авторите да създават нови музикални произведения и да се развиват. Този ангажимент е част от корпоративната социална отговорност, която всяка една уважаваща себе си компания би трябвало да има“.

Изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров дава пример и с Националната телевизия – когато тя излъчва филм, всички автори на музиката в него, ще получат някакво отчисление, тъй като от БНТ са платили лиценз за ползването ѝ.

Според данни на Световната банка обществата с високо ниво на развитие защитават
интелектуалната собственост.

Иван Димитров е убеден, че авторските права носят стойност както за хората, които са техни собственици – т.е. на самите автори – композитори, текстописци, автори на аранжимент, така и за всички, които използват музикалните продукти в своите бизнеси.

