Националната агенция за приходите предупреждава за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от нейно име, за възстановяване на данъци.

Електронните съобщения са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас“. В текста се посочва, че е приключила проверка на данъчната декларация за 2025 година и че сума от 859,35 лева е готова за възстановяване. За целта се изисква потвърждение на банкови данни, като е посочен и краен срок за действие.

От НАП категорично заявяват, че не са изпращали подобни имейли и не изискват по електронна поща потвърждаване на банкова информация или лични данни. Става дума за „фишинг“ атака – измамна практика, чрез която се цели кражба на лични данни, банкови сметки, потребителски имена и пароли.

От приходната агенция призовават гражданите да не отварят линкове и да не предоставят лична информация при подобни съобщения, както и да се информират от официалните канали за това как да се предпазят от фишинг атаки.