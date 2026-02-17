РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От НАП предупреждават за фалшиви имейли от тяхно име за възстановяване на данъци

От НАП предупреждават за фалшиви имейли от тяхно име за възстановяване на данъци

Националната агенция за приходите предупреждава за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от нейно име, за възстановяване на данъци.

Електронните съобщения са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас“. В текста се посочва, че е приключила проверка на данъчната декларация за 2025 година и че сума от 859,35 лева е готова за възстановяване. За целта се изисква потвърждение на банкови данни, като е посочен и краен срок за действие.

От НАП категорично заявяват, че не са изпращали подобни имейли и не изискват по електронна поща потвърждаване на банкова информация или лични данни. Става дума за „фишинг“ атака – измамна практика, чрез която се цели кражба на лични данни, банкови сметки, потребителски имена и пароли.

От приходната агенция призовават гражданите да не отварят линкове и да не предоставят лична информация при подобни съобщения, както и да се информират от официалните канали за това как да се предпазят от фишинг атаки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.