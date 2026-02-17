Населението на Германия ще намалее с 5% до 2050-а, по оценка на германския институт IFO

Населението на Германия се очаква да се свие с близо 5% до средата на сегашното столетие, според проучване на германския мозъчен тръст IFO – значително по-рязък спад от предишните предвиждания за 1% спад до 2050-а. Ако публикуваните на 17 февруари прогнозите на икономическият институт от Мюнхен се сбъднат, Германия ще остане с най-малобройното си население от 1990 година. Ревизията се основава на актуализирани данни от статистическата служба на страната.

„Демографските промени ще имат значително въздействие върху всички области на икономиката и обществото“, предупреди икономистът от IFO Йоахим Рагниц в проучването. Темпът на растеж на Германия, който се очаква да се колебае около едва 0.4% в дългосрочен план, вероятно ще бъде подложен на допълнителен натиск, тъй като пазарът на труда е зависим от демографския спад.

Прогнозите са, че броят на хората на възраст между 20 и 66 години ще намалее с около 12%, докато броят на пенсионерите се очаква да се увеличи с повече от 20%, съобщава IFO. Коета ще постави на сериозно изпитание германската разходопокривна пенсионна система. Правителството вече отделя около една четвърт от бюджета си в нейна подкрепа, а Федералната одитна служба предупреди през 2024 г., че този дял ще се увеличи допълнително.

Рагниц призовава политиците спешно да вземат предвид „ускорения спад и застаряване на населението“, особено в здравеопазването и дългосрочните грижи.

До 2050 г. населението на Германия ще намалее с повече от 4 милиона – до около 79 милиона – най-малко от 90-те години на миналия век. Очакваният спад е по-изразен, тъй като по-старите прогнози са се основавали на погрешно завишени оценки за сегашния брой обитатели на най-голямото европейско стопанство, който статистическата служба сега оценява на 83 милиона през 2025 г., в сравнение с 85 милиона преди това.

Очаква се притокът на мигранти до 2030 г. да бъде значително по-нисък от прогнозирания по-рано, след като правителството затегна миграционната политика. Раждаемостта също е била надценена в по-ранни прогнози, като новите данни сочат 150 000 по-малко раждания през 2030 г. в сравенние с предишните очаквания.

Според IFO, през 2025 г. Германия е привлякла само 225 000 мигранти в нетно изражение в сравнение с 454 000 в предишната оценка. Очаква се този брой да се увеличи до 250 000 годишно през следващите пет десетилетия. Източна Германия ще понесе основната тежест на спада, докато ефектът ще бъде по-слабо изразен в по-големите градски центрове по-на запад.