Спипаха учител-педофил в Плевенско

Задържаха петима след палежа на колата и вратата на къщата на кмета на Бистрица

Учител от Плевенско е задържан за сексуално посегателство над две 13-годишни момичета, на които преподавал. Децата са дали показания, срещу учителя са повдигнати обвинения.

Той е на 29 години, преподавал е математика в училището в село Садовец. Според доказателствата то е имал сексуален контакт с едно 13-годишно момиче и е блудствало с друго на същата възраст. Според прокуратурата посегателствата са извършени в края на декември миналата година и в началото на февруари 2026 година. Районната прокуратура в Плевен е внесла искане за постоянен арест на заподозрения.

