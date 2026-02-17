Италия отбелязва икономически ръст през първия уикенд на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026

Северна Италия отчита над 60% увеличение на посещенията на притежатели на карти Visa от чужбина, като покупките нарастват с 80% спрямо същия период на 2025 г.

Значителен ръст в разходите на притежатели на карти Visa в редица търговски категории, включително о блекло и аксесоари, р есторанти и м обилност и транспорт

Най-голям дял от разходите идва от картодържатели на Visa от САЩ, като най-съществен годишен ръст се отчита от Канада и Швейцария

Visa, официален партньор за платежни технологии на Олимпийските и Параолимпийските зимни игри, публикува нови данни*, разкриващи потребителските модели на разходи в градовете домакини по време на първия уикенд на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Данните от VisaNet, анализирани от Visa Consulting & Analytics (VCA), показват положителното въздействие на Милано-Кортина 2026 върху търговията:

Посещенията на притежатели на карти Visa от чужбина са нараснали с над 60%, като най-голям дял посетители идва от САЩ (+160% на годишна база), следвани от Китай, Бразилия, Канада и Япония.

Най-голям ръст сред европейцките посетители бележи Германия (31%), следвана от Швейцария, Франция и Обединеното кралство.

Чуждестранните картодържатели на Visa са похарчили повече в сравнение с предходната година, като САЩ водят по годишен ръст на разходите със 125% увеличение, следвани от Канада и Швейцария.

Посетителите от Германия, Китай и САЩ са с най-големи разходи, съответно средно от 297 евро, 267 евро и 255 евро.

Покупките в Милано също бележат значителен ръст както при чуждестранните притежатели на карти Visa (45%), така и при италианските кародържатели на Visa (30%).

В планинските локации ръстът на покупките се дължи основно на картодържатели Visa от чужбина, като достига до 95% на годишна база.

Безконтактните трансакции както при местни, така и при чуждестранни притежатели на карти Visa са се увеличили с почти 40% на годишна база.

Трите търговски категории с най-голям ръст на покупките от чуждестранни притежатели на карти Visa по време на уикенда на откриващата церемония са: облекло и аксесоари (+35%), ресторанти, мобилност и транспорт.

Антъни Кахил, главен изпълнителен директор на Visa Европа, коментира:

„По време на първите три дни на Зимната олимпиада Милано-Кортина 2026 италианските бизнеси отчетоха годишен ръст както на посетителите, така и на покупките според данните на VisaNet – доказателство за положителния икономически ефект, който големите глобални събития могат да донесат на местните общности.“

Отговорността на Visa да осигури платежните системи за Олимпийските и Параолимпийските игри изисква стабилен и съобразен с конкретните локации план, комбиниран с операции в голям мащаб. В тясно сътрудничество с Организационния комитет, Visa изгради персонализирана платежна мрежа в Милано, Кортина и извън тях, която гарантира приемането на плащания с Visa на приблизително 800 търговски обекта в 13 състезателни места и в редица други официални локации на Милано-Кортина 2026.

* Бележка: Данните сравняват уикендите 6, 7 и 8 февруари 2026 г. спрямо 7, 8 и 9 февруари 2025 г.

За Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) е световeн лидер в дигиталните плащания, който обработва трансакции между потребители, търговци, финансови и правителствени институции в над 200 държави и територии. Нашата мисия е да свързваме света чрез най-иновативната, надеждна и защитена мрежа за плащания, която дава възможност на частни лица, компании и икономики да просперират. Вярваме, че икономиките, които включват всеки навсякъде, осигуряват растеж за всички и смятаме достъпа до финансови услуги за основа на бъдещето на движението на парите. За повече информация, посетете visabg.com.