Увеличиха щата на българския Културно-информационен център в Скопие с една бройка

Министерският съвет прие решение, с което увеличи с една щатна бройка числеността на персонала на Културно-информационния център в Скопие. Промяната е с цел центърът да може по-лесно да осъществява културната си програма.

От Министерството на културата, на чието пряко подчинение е центърът в Скопие, отчитат, че през последните години той значително е разширил дейността си, като е организирал над 400 културни събития.

Кабинетът в оставка уточнява, че решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет. Освен това приетото постановление, с което е увеличен щатът, е в съответствие със стратегическите приоритети на Министерството на културата за развитие на международното културно сътрудничество и за повишаване на видимостта и достъпността на българската култура зад граница.