РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Увеличиха щата на българския Културно-информационен център в Скопие с една бройка

Скопие

Министерският съвет прие решение, с което увеличи с една щатна бройка числеността на персонала на Културно-информационния център в Скопие. Промяната е с цел центърът да може по-лесно да осъществява културната си програма.

От Министерството на културата, на чието пряко подчинение е центърът в Скопие, отчитат, че през последните години той значително е разширил дейността си, като е организирал над 400 културни събития.

Кабинетът в оставка уточнява, че решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет. Освен това приетото постановление, с което е увеличен щатът, е в съответствие със стратегическите приоритети на Министерството на културата за развитие на международното културно сътрудничество и за повишаване на видимостта и достъпността на българската култура зад граница.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.