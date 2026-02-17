Денят по диагонал – 17 февруари 2026 г.

Имената, които гравитират около ЮЗУ, ясно показват чий е политическият гръб зад университета, смята Стефан Дечев.

Още от протоколите беше ясно, че лицето Валентин Китанов, тогавашен заместник на Николай Марин, е раздавало дипломи без положени изпити. Лицето Валентин Китанов е фалшифицирало и моя подпис, то е фалшифицирало подписите и на други колеги. Внасяло е оценки, без да са провеждани изпити.

Вътрешното ведомство публикува днес съобщение, че е била извършена проверка дали в министерството има данни за сигнали, смързани със сдружението на шестимата рейнджъри, намерени мъртви в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

„Продължаваме промяната“ категорично и безусловно отхвърля всички внушения за своя намеса в тежкия криминален случай „Петрохан – Околчица“. Това се посочва в декларация, изпратена до медиите, в която партията заявява, че ще предприеме правни действия срещу всеки, който разпространява клевети по неин адрес, както и срещу нейни членове и симпатизанти.

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Това означава, че претендентът е готов да обяви предложенията си за министри. Срещата им ще се проведе от 12.00 часа на „Дондуков“ 2.

Понеже у нас почти липсват сериозни случаи за разследване, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) реши да насочи тежката си артилерия към… сатиричен профил във „Фейсбук“.

Причината звучи като сценарий за политическа комедия, но съвсем не е. Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов бе сезиран от депутат от партия „Възраждане“ за „поругаване на чужда собственост“.

Ако изборите се проведат в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание би била „пет плюс две“ – пет формации са сигурни за място, а още две имат реални шансове да преминат бариерата. Това показват данни от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“.

Опитът на Европейския съюз да санкционира чуждестранни пристанища и банки, които Русия използва за незаконна продажба на петрол, се натъкна на съпротива, заплашваща да отслаби последния пакет от наказания на блока. Няколко столици са предпазливи към предложенията за санкции срещу пристанища в Грузия и Индонезия, твърдят запознати с въпроса лица. Италия и Унгария са изразили загриженост за пристанището Кулеви в Грузия, а Гърция и Малта се колебаят за порт в Индонезия. Отделно, Италия и Испания оспорват предложените санкции срещу банка в Куба, добавят пожелалите анонимност източници.