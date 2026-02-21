В девет области е обявен оранжев код за обилен снеговалеж

В девет области в Централна и Северна България е обявен оранжев код заради обилни снеговалежи и виелици, а в още 11 области в Северна и Източна България действа жълт код за валежи и снегонавявания.

От вчера на много места в страната вали дъжд, който с понижаването на температурите почти навсякъде преминава в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще бъдат смесени – от дъжд и сняг, като на места има опасност от образуване на поледици.

В планините ще бъде облачно със значителни снеговалежи, особено в Родопите и Централна Стара планина. По високите проходи се очакват виелици и навявания.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че в проходите „Превала“ и „Рожен“ в Смолянска област е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета поради силния снеговалеж и започнало почистване.

Заради проливните дъждове в Софийска област се е свлякла скална маса върху Самоковско шосе край ресторант „Златна рибка“. Първоначално движението е било в едната лента, но по-късно пътят София – Самоков е изцяло затворен, като ограничението ще остане в сила през нощта и през деня на 21 февруари. Осигурен е обходен маршрут през Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

Пътят Русе–Бяла временно е затворен за товарни автомобили над 10 тона заради снегонавявания и закъсали камиони. В района работят 40 машини за почистване и обработка срещу обледяване. При нужда кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора, съобщават от БЧК. Граничният пункт Русе–Гюргево засега остава проходим при зимни условия, въпреки дългите колони от автомобили.

До 24 февруари движението при 58-ия километър на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил е променено заради повредена дилатационна фуга на виадукт. Трафикът към София се осъществява в изпреварващата лента, а идващите от Дупница през пътен възел „Дупница Юг“ се включват в платното за София чрез ускорителната лента.