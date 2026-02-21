БСП решава за водачи на листи и ново ръководство

На заседание на Националния съвет на БСП, който представлява широкото ръководство на партията, се очаква да бъдат определени водачите на кандидат-депутатските листи. Освен това социалистите трябва днес да гласуват и за новия състав на Изпълнителното бюро – тясното ръководство на партията. Тези две решения се разглеждат като първо изпитание за подкрепата към новия председател на БСП Крум Зарков и мнозинството зад него.

Зарков вече подсказа, че обновлението в БСП ще бъде ясно разпознаваемо, както в ръководството, така и в кандидатите за депутати на предстоящите избори.

Националният съвет на БСП се събира на първо заседание след Конгреса, на който Крум Зарков беше избран за лидер на партията.