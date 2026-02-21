Тръмп въвежда временно глобално мито от 10% след фиаското във Върховния съд

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе светкавични действия на 20 февруари, за да замени отменените от Върховния съд мита с временна 10-процентна митническа ставка в глобален план, която да е в сила 150 дни и нареди нови разследвания съгласно други закони, които биха му позволили да върне отменените налози. В късните вечерни часове в петък стопанинът на Белия дом подписа изпълнителни заповеди за въвеждането на нови мита, считано от 24 февруари, съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., които частично заменят ставките от 10% до 50% съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. (IEEPA), обявени за незаконни и прекратени от върховните съдии.

Заповедите запазват вече действащите изключения за аерокосмически продукти, леки автомобили и някои лекотоварни камиони, стоки от Мексико и Канада, които са в съответствие с търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада, фармацевтични продукти и някои критични минерали и селскостопански продукти. Реципрочните 15-процентни ставки за Япония ще бъдат премахнати и заменени с новите 10% глобални мита, съобщи Kyodo News, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом.

Междувременно, високопоставен служител на японското правителство заяви пред финансовия всекидневник Nikkei, че решението няма да засегне първия кръг от проекти, които ще бъдат финансирани от Япония по капиталов ангажимент от 550 милиарда долара към Вашингтон.

Американският министър на финансите Скот Бесънт увери, че новите 10-процентни налози и потенциално засилените митнически действия съгласно Закона за нелоялни практики по раздел 301 и Закона за националната сигурност по раздел 232 ще доведат до почти непроменени приходи от мита през 2026 година. „Ще се върнем същото равнище на обмитяване за страните. Просто ще бъде по по-малко директен и малко по-сложен начин“, каза Бесент пред Fox News, добавяйки, че решението на Върховния съд е намалило преговорното влияние на Тръмп с търговските партньори.

Раздел 122 от Закона за търговията от 1974-а дава право на президента да налага мита за справяне с „фундаментални проблеми с международните плащания“. Той не изисква провеждането на разследване от федерална агенция преди въвеждането на налозите. Но условията за използване на правомощията по Раздел 122 са за отстраняване на „големи и сериозни“ дефицити в платежния баланс на САЩ, за подпомагане на коригирането на неравновесието в международния платежен баланс или за предотвратяване на „неизбежно и значително“ обезценяване на долара. Митническите ставки са ограничени до 15% и могат да бъдат налагани само за срок до 150 дни. За по-дългото им запазване е необходимо одобрение от Конгреса. Раздел 122 никога не е бил използван преди.

„Имаме алтернативи, страхотни алтернативи“, каза Тръмп. „Може да има повече пари. Ще приемем повече пари и ще бъдем много по-силни заради това“, коментира той алтернативните инструменти след решението на Върховния съд. Раздел 122 в момента е добър вариант, защото Съединените щати имат „голям и сериозен дефицит по платежния баланс“ и ситуацията се влошава.

Въпреки че администрацията вероятно ще се сблъска с правни предизвикателства, митата по тази правна норма ще изтекат преди да може да се вземе окончателно решение, посочва Джош Липски – председател на отдела за международна икономика в Атлантическия съвет.

Тръмп заяви, че правителството започва също и няколко нови разследвания, специфични за отделните държави, съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., „за да защити страната ни от нелоялни търговски практики на други държави и компании“. Изпълнителната заповед разпореди на офиса на американския търговски представител да разследва „някои неразумни и дискриминационни действия, политики и практики, които обременяват или ограничават търговията на САЩ“, но не посочи конкретни цели. Търговският представител вече е започнал проверки срещу Китай и Бразилия и може да се насочи към други големи търговски партньори, включително Виетнам и Канада.

Раздел 301 позволява на Службата на търговския представител на САЩ (USTR), под ръководството на президента, да налага мита в отговор на търговски мерки на други държави, които счита за дискриминационни за американския бизнес или в нарушение на американските права съгласно международните търговски споразумения. Няма ограничение за размера на митническите ставки, които могат да бъдат въведен. Той обаче не позволява незабавното им въвеждане, тъй като USTR първо трябва да проведе разследване. Агенцията е длъжна да поиска консултация с чуждестранното правителство, чиито търговски практики се разследват, и да поиска публични коментари, което може да доведе до публични изслушвания. Митата автоматично се прекратяват след четири години, освен ако USTR не получи искане за продължаване, като в този случай таксите могат да бъдат удължени.

Разследванията по раздел 301 се съсредоточават върху една държава, но USTR може да провежда паралелни прегледи на общ проблем, който се отнася до множество държави. Това се случи по време на първия мандат на Тръмп, като се разглеждаха данъците върху цифровите услуги на 11 юрисдикции, включително Франция и Обединеното кралство. Първата администрация на Тръмп използва тази нормативна норма, за да наложи мита върху внос за стотици милиарди долари от Китай през 2018 г., след разследване на политиките на Пекин за трансфера на технологии, интелектуалната собственост и иновациите. Джо Байдън увеличи някои от тези ставки, включително за електрически превозни средства, по време на мандата си.

През юли 2025 г. USTR започна разследване по Раздел 301 срещу Бразилия, разглеждайки търговските и интелектуалните политики на страната, практиките за обезлесяване и достъпа до пазара на етанол.

Пренасочването на Тръмп към други закони, включително раздел 122, докато започва нови проучвания по раздел 301, беше широко очаквано, но те често отнемат година, за да бъдат завършени. 10-процентните мита са валидни само пет месеца, но Тръмп каза, че това ще позволи на администрацията му да завърши разследвания за повишаване на митата.

На въпрос дали ставките в крайна сметка ще се окажат по-високи след още проверки, Тръмп отговори: „Потенциално по-високи. Зависи. Каквито и да искаме да бъдат.“ Той каза, че някои страни, „които са се отнасяли с нас наистина зле в продължение на години“, биха могли да получат по-високи налози, докато за други те ще бъдат разумни.

Съдбата на десетки търговски сделки за намаляване на митата, базирани на IEEPA, и преговорите с основни търговски партньори на САЩ остават неясни след решението на върховните съдии, въпреки уверенията на Тръмп, че много от тях ще продължат. Той отбеляза, че сделките, които са отменени, „ще бъдат заменени с другите ставки“.

„Малко вероятно е това да повлияе на реципрочните търговски преговори с нашите търговски партньори“, смята Тим Брайтбил – търговски партньор в адвокатската кантора Wiley Rein във Вашингтон. „Повечето страни биха предпочели сигурността на търговската сделка пред хаоса от миналата година.“

Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви, че подробности за новите разследвания по Раздел 301 ще бъдат разкрити през следващите дни, добавяйки, че те са „невероятно правно издържани“.

Решението на Върховния съд поставя около 175 милиарда долара от приходи от мита, събрани през последната година, подлежащи на потенциално възстановяване, според оценки, предоставени от икономисти от Penn-Wharton Budget Model. Запитан дали ще възстанови митата по IEEPA, Тръмп заяви, че въпросът вероятно ще се разглежда от две до пет години, което предполага, че бърз, автоматичен процес на връщането им е малко вероятен.

В реч в Далас Бесънт каза на бизнес лидерите, че тъй като Върховният съд не е предоставил никакви инструкции относно връщането на налозите, те са „спорни“, добавяйки, че усещането му е, че „това може да се проточи със седмици, месеци, години.“

Част от причината, поради която Тръмп избра IEEPA за налагане на мита миналата година, беше, че законът за санкциите от 1977 г. позволяваше бързи и широки действия почти без ограничения. До 20 февруари той го използваше и като тояга, за да наказва бързо държави по нетърговски спорове, като например преследването от Бразилия на бившия президент и съюзник на Тръмп Жаир Болсонаро.

Въпреки че новите разследвания на Тръмп ще удължат митническата несигурност, те биха могли да внесат повече ред в митническата му политика, като го принудят да разчита на търговски закони, които имат добре разбрани процедури, изисквания за проучвания и обществени коментари, както и по-дълги срокове, отбелязва Джанет Уитакър, старши съветник в Clifford Chance във Вашингтон. „Администрацията ще трябва да следва тези установени практики, да провежда разследвания и за бизнеса това означава по-голяма видимост в процеса“, каза Уитакър.

Робърт Лайтхайзър – търговският представител на Тръмп по време на първия му мандат, заяви по Fox News, че се надява Конгресът да преразгледа десетилетни търговски закони, за да даде на Тръмп нови митнически инструменти. „Мисля, че в този Конгрес има консенсус, че трябва да променим старата система и се надявам, че те ще се възползват от това като възможност да го направят“, каза Лайтхайзър.