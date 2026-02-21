Пазарите на суровини тази седмица показаха смесено представяне, с ръст на енергийните продукти и някои зърнени култури на фона на геополитическото напрежение, докато базовите метали се възстановиха леко, а захарта отбеляза понижение. Това отбелязват в свой анализ експертите от „Софийска стокова борса“.

Основните двигатели включваха рисковете от отношенията между САЩ и Иран, които повишават цените на петрола, стабилното търсене на пшеница и динамиката на запасите от метали.

Европейският петрол сорт Брент се търгуваше в диапазона 67-72 долара за барел.

Американският суров петрол WTI се покачи от 62 до 67 долара за барел, а референтната кошница на петрол на ОПЕК запази относително стабилни нива от 66-67 долара за барел.

Цените на мартенските фючърси на хлебната пшеница в САЩ (CME) се покачиха от 197 до 205 долара за тон, а в Европа (Euronext) цената им се движеше от 225 до 227 долара за тон.

При търговията с царевица не се отчитат резки промени в цените. На CME фючърсите за месец март се движеха около 167-169 долара за тон, а на Euronext – около 223-224 долара за тон.

Фючърсите на захарта в Европа възстановиха ценовите си нива от началото на месеца, съответно 402-408 долара за тон в Лондон, докато тези в Ню Йорк продължиха своя спад на 303-310 долара за тон под натиска на огромни разпродажби и спадащи нива в ценообразуващите индекси.

На Лондонската борса за метали базовите цветни метали задържаха стабилни ценови нива,

подкрепени от подобрените перспективи за доставки за 2026 година. Референтните цени за физическа доставка достигнаха следните нива: за алуминий 3026-3037 долара за тон, за мед 12 603-12 757 долара за тон, за цинк 3256-3292 долара за тон, за никел 16 760-16 940 долара за тон, за олово 1902-1908 долара за тон и за калай 45 950-46 295 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остана спокойна.

След сделките от миналата седмица за хлебна пшеница, сега купувачите останаха на 165 евро за тон (322,71 лева за тон), а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начални цени от 155 до 173,84 евро за тон (303,15 – 340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Налично е и предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм) и зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие със сезона – за газ пропан бутан от 433,33 до 480 евро за хиляда литра (847,52-938,80 лева за хиляда литра) и за газьол за ПКЦ от 944,89 до 967,17 евро за хиляда литра (1848,04-1891,62 лева за хиляда литра). В групата на химикалите се изкупуваха трансмисионни масла, двигателно масло и хидравлично масло. Реализираха се добавка Ad Blue в рамките на 1670-3430 евро за хиляда литра (3266,24-6708,50 лева за хиляда литра), течност за чистачки от 1000 до 2929 евро за хиляда литра (1955,83-5711,02 лева за хиляда литра) и литиева грес на 8,95 евро за килограм (17,51 лева за килограм).