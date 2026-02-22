РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Божанов смята, че „пуделчетата на ГЕРБ и ИТН“ искат да компрометират изборите

Божидар Божанов предлага публичен тест на машините за гласуване

„Да, България“ очаква МВР да спре кранчетата за пари, с които се купуват изборите. Това заяви пред БНР съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му следва да престане натискът на всякакви институции върху бизнеса и гражданите с изборна цел. Той коментира и оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков.

„Той е реабилитиран, всички тези проблеми със закона са в миналото, но не може да си позволи да постави под съмнение честността на изборите. А тези данни, които бяха извадени удобно от пуделчетата на ГЕРБ – „Има такъв народ“, поставят, макар и по пропаганден начин, такова съмнение. Затова и г-н Цицелков си подаде оставката“, коментира Божанов.

