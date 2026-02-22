ЦИК увеличава възнагражденията за секционните избирателни комисии

Централната избирателна комисия (ЦИК) официално утвърди заплащането на ангажираните в изборния процес за вота на 19 април. Решението обхваща членовете на Районните (РИК) и Секционните (СИК/ПСИК) комисии, както и прилежащите към тях специалисти. За периода от 28 февруари до 3 май 2026 г. представителите на РИК ще получават фиксирано месечно възнаграждение.

В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят – 1397 евро; секретарят – 1397 евро; член на комисията – 1327 евро. В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят – 1284 евро; секретарят – 1284 евро; член на комисията – 1220 евро.

На членовете на РИК се изплаща еднократно допълнително възнаграждение в размер на 150 евро за подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.

Еднократно възнаграждение ще получат членовете на СИК/ПСИК в страната. Председателят на комисията ще получи 185 евро, заместник-председателят – 170 евро, секретарят – 170 евро, а членовете на комисията по 156 евро.

Членовете на СИК и ПСИК, които са участвали в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение в предизборния ден, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро.

Новият служебен финансов министър Георги Клисурски съобщи, че през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите.

В петък служебният министър-председател Андрей Гюров се срещна с ръководството на ЦИК, като разговорът беше посветен на предстоящите избори. Премиерът подчерта колко важно е членовете на СИК да преминат добро обучение. Той обясни, че има идеи как обучението да бъде организирано и впоследствие проверено чрез тестване, за да се гарантира, че участниците са достатъчно подготвени.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова също съобщи, че през следващата седмица се очаква повече яснота относно обучителния план за районните и секционните комисии. Тя уточни, че се предвижда на интернет страницата на комисията да бъдат публикувани тестове, достъпни и за бъдещи членове, чрез които те ще могат да упражняват отчитането на действителни и недействителни гласове. Освен това ще има и тест, свързан с попълването на протоколите на секционните избирателни комисии.

Нейкова обясни, че към момента тестовете не са задължителни, тъй като в закона няма такова изискване. По думите ѝ от ЦИК вече са предлагали да се въведе подобна практика, за да има подготвен резерв от обучени граждани.

Тя подчерта, че именно СИК носят отговорност за преброяването на гласовете и отчитането на резултатите. Нейкова допълни, че предложението на Андрей Гюров е след проведените обучения членовете на секционните комисии да полагат тестове, с които да се провери подготовката им.