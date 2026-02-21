Денят по диагонал – 21 февруари 2026 г.

Основните лица в БСП, които стояха зад досегашната линия на партията и участието ѝ в съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, вече не са част от Изпълнителното бюро. Днес беше избран нов състав на тясното ръководство, в който не попадат бившият лидер Атанас Зафиров, неговият съратник Борислав Гуцанов, както и Драгомир Стойнев и Кирил Добрев – доскоро председател и заместник-председател на парламентарната група.

Рокадата е пореден знак за сериозна трансформация на „Позитано“ 20 след избирането на Крум Зарков начело на партията. Преди година именно Зафиров пое ръководството на БСП, малко след като стана вицепремиер в кабинета „Желязков“, а Гуцанов зае поста на социален министър. Тогава курсът към сближаване с ГЕРБ, мандатоносител на правителството, получи подкрепа от партийния конгрес.

Домакинствата, получили завишени сметки за ток за декември и януари, ще бъдат обезщетени, след като част от подадените жалби се оказват основателни. Това заяви служебният енергиен министър Трайчо Трайков по повод множеството сигнали от клиенти на трите електроразпределителни дружества за необичайно високи фактури, особено през месец януари 2026 година.

По думите му вече е проведена среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като има първоначална яснота за възникналите проблеми. Назначени са проверки на електромери чрез независима лаборатория, както и анализ на софтуерите за отчитане и фактуриране, за да се установи дали става въпрос за грешка в билинг системите или друг технически проблем.

Депутатите от „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов и Александър Рашев са депозирали сигнал пред Софийска градска прокуратура. Оттам настояват да бъде извършена проверка за това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая „Петрохан“.

Според ИТН проверката е „наложителна“. Вчера МВР отрече твърденията, че Емил Дечев е поискал оставките на разследващите случая „Петрохан“.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе светкавични действия на 20 февруари, за да замени отменените от Върховния съд мита с временна 10-процентна митническа ставка в глобален план, която да е в сила 150 дни и нареди нови разследвания съгласно други закони, които биха му позволили да върне отменените налози. В късните вечерни часове в петък стопанинът на Белия дом подписа изпълнителни заповеди за въвеждането на нови мита, считано от 24 февруари, съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., които частично заменят ставките от 10% до 50% съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. (IEEPA), обявени за незаконни и прекратени от върховните съдии.

Заповедите запазват вече действащите изключения за аерокосмически продукти, леки автомобили и някои лекотоварни камиони, стоки от Мексико и Канада, които са в съответствие с търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада, фармацевтични продукти и някои критични минерали и селскостопански продукти. Реципрочните 15-процентни ставки за Япония ще бъдат премахнати и заменени с новите 10% глобални мита, съобщи Kyodo News, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом.

Унгария хвърли планирания заем от 90 милиарда евро на Европейския съюз за Украйна в криза, след като заплаши да блокира сделката, докато не бъде възобновен потока от руски петрол през тръбопровода „Дружба“. Унгарското правителство отправи предупреждението в късните вечерни часове на 20 февруари – явен опит на премиера Виктор Орбан да използва като оръжие антиукраинските настроения преди ключовите избори през април, на които рискува да загуби властта след повече от 15 години начело на държавата.

„Украйна изнудва Унгария, като спира транзита на петрол в координация с Брюксел и унгарската опозиция, за да предизвика прекъсвания на доставките в страната и да повиши цените на горивата преди изборите“, написа унгарският външен министър Петер Сиярто в социалната платформа X. И предупреди: „Няма да се поддадем на това изнудване.“