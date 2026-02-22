За скорошна среща между Путин и Зеленски заговори Стив Уиткоф

Според специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф е възможно в рамките на следващите три седмици да се състои лична среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Ние с Джаред Къшнър се надяваме, че сме представили на двете страни някои предложения, които ще доведат до тяхна среща в рамките на следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В определен момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента на САЩ, ще видим. Мисля, че той не би искал да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне най-добрия резултат“, каза Уиткоф в интервю за „Фокс нюз“.

След поредния кръг преговори в Женева на 17–18 февруари украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е възложил на екипа си да постави въпроса за негова лична среща с Владимир Путин. Според него именно директният разговор между двамата би бил най-ефективният начин да се постигне напредък по темата за териториите, като контролът над Донбас остава един от основните спорни въпроси.

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф коментира, че в разговорите си с Путин той винаги е получавал откровени позиции. По думите му руският лидер ясно е очертал своите „червени линии“, макар подобни твърдения да предизвикват критики към него.

Уиткоф допълни, че е бил упрекван за това, че се е срещал с Путин осем пъти, но подчерта, че е невъзможно да се постигне споразумение, без да се разбере изходната позиция на другата страна. Той обясни, че е било необходимо да изясни мотивите и целите на събеседника си.