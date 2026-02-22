„Възраждане“ иска изслушване на министри заради самолетите на ВСС на САЩ разположени на летището в София

От “Възраждане” искат изслушване на служебни министри заради самолетите на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ, разположени на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от пресцентъра на партията.

От Министерството на отбраната съобщиха на 19 февруари, че самолети на ВСС на САЩ са разположени на летище „Васил Левски“ в София. По информация на ведомството тяхното присъствие е свързано с обучение в рамките на дейностите по засилена бдителност на НАТО, като пристигналият личен състав е ангажиран с обслужването на машините.

От „Възраждане“ настояват служебният премиер, ресорните министри и ръководството на „Летище София“ ЕАД да дадат обяснение защо в период на напрежение в Близкия изток е позволено американски военни самолети да се намират на гражданско летище. От партията припомнят също, че аеропортът ще бъде временно затворен за граждански полети на 23 и 24 февруари и определят ситуацията като недопустим прецедент за суверенна държава.

„Правителството е дало разрешение за разполагането на американските военни самолети в София, без да се допита до парламента. Според информация в медиите на летището има девет военни самолети-цистерни КС-135, три С-17 и няколко „Боинг-747″, както и американски военен транспортер С-130 Херкулес, предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции, пристигащ директно от базата Рамщайн в Германия“, посочват още от партията на Костадин Костадинов.

От „Възраждане“ заявяват, че присъствието на въпросната летателна техника и допускането ѝ на българска територия будят сериозни притеснения и въпроси сред обществото. Според тях правителството е длъжно да даде ясни обяснения пред гражданите.

От формацията подчертават, че са твърдо против България да бъде използвана като база за чужд военен конфликт. Те настояват за незабавна реакция от страна на управляващите и за премахване на американските самолети от страната. В противен случай призовават гражданите към масови протести.