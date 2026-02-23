Американските банки с рекордни печалби от почти 300 млрд. долара през 2025-а

Американските банки са отчели рекордни печалби миналата година от близо 300 милиарда долара, защото секторът е изплащал по-ниски лихви на спестителите и същевременно се е възползвал от ръст в кредитната активност и незначителни кредитни загуби. Печалбите за 2025 г. на повече от 4300 кредитори в Съединените щати са в размер на общо 295.6 милиарда долара, по данни на Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC), обобщени от BankRegData. Това е с 10% повече от 2024-а и е нов рекорд, надминаващ предишния пик на бранша от 279 милиарда долара през 2021 година.

Числата свидетелстват за период на просперитет за американското банково дело при администрацията на Тръмп, помогнал за повишаване на заплащането на висшите ръководители в сектора. „Беше щастлива година“, коментира опитният банков анализатор Кристъфър Уейлън – председател на Whalen Global Advisors. „Това е още една година, в която преодоляхме всякакви кредитни проблеми, което за мен е забележително.“

Един от стимулите за банките са направените около 2.04% разходи за финансиране на депозити и други пасиви през 2025 г., в сравнение с 2.36% през 2024 година. Техният нетен лихвен марж – разликата между доходността на активите им и това, което плащат за пасиви, се е увеличил до 2.99% от предишните 2.92 процента. Кредитните институции са добавили около 750 милиарда долара към портфейла си от заеми от 13.5 трилиона долара, докато делът на кредитите, маркирани като просрочени, е спаднал леко до 1.56% от 1.6% година по-рано.

Въпреки че общият размер на печалбата в щатски долари е рекорден за индустрията, това е била едва осмата най-силна година от 2003-а насам по отношение на нормата на възвръщаемост на банковите активи.

Федералният резерв вдигна лихвените проценти от най-ниските си нива през 2022 г., което предизвика опасения, че кредитополучателите биха могли да се затруднят да обслужват задълженията си. Притесненията бяха особено остри за американските потребители, които взеха големи заеми по време на пандемията, както и в сектора на търговските недвижими имоти, който се сблъсква със сериозни проблеми на фона на неравномерните показатели за връщане на служителите в офисите.

И двете групи обаче са се представили по-добре от очакванията. Експерти обаче предупреждават, че признаците на затруднени кредитополучатели могат да бъдат прикрити от промяна в правилото от миналата година, според която банките трябва да отчитат само заеми, които са били модифицирани, за да се предотврати забавяне на погасяването от страна на кредитополучателите през последните 12 месеца, а не кумулативно.

„Банките са огледало на икономиката“, отбелязва Джейсън Голдбърг – анализатор в „Барклис“, посочвайки ръста на БВП през миналата година и исторически ниските нива на безработица. „Ако потребителят има работа, той или тя продължава да харчи и да плаща сметките си“, допълва той. „Определено има повишен стрес върху потребителите с по-нисък доход, предвид многогодишните повишени инфлационни нива, но банките продължават да се справят с това.“

Четирите най-едри акули от Уолстрийт – „Джей Пи Морган Чейз“, „Банк ъф Америка“, „Уелс Фарго“ и „Ситигруп“ – са генерирали около 40% от общия размер на спечеленото от бранша през 2025-а.

Банковият индекс KBW, който включва акциите на най-големите американски банки, се е повишил с почти 30% през 2025 г., изпреварвайки по-широкия пазар, подкрепен от по-ниските загуби от заеми и дерегулаторната програма на администрацията на Тръмп. Банковите книжа обаче паднаха през последните две седмици на фона на по-обхватните пазарни разпродажби, провокирани от тревогите на инвеститорите от въздействието на изкуствения интелект върху съществуващите бизнес модели.

„Печалбите на акциите ще бъдат много по-трудни за постигане“, коментира Уейлън. „Просто защото инвеститорите, според мен, са предпазливи тази година.“