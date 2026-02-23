Денят по диагонал – 23 февруари 2026 г.

В България е имало организирана опозиция срещу присъединяването на страната към Тристранния пакт. Става дума за целия демократичен спектър. Те защитават възстановяването на Търновската конституция и многопартийната система. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. По думите му ситуацията е изключително сериозна, тъй като Върховният касационен съд вече е изразил становище, че не счита Сарафов за легитимен. Част от върховните съдии, както и редица апелативни съдилища, отказват да разглеждат негови искания, но въпреки това той не напуска поста.

Актуално проучване на агенция „Тренд“ показва значително предимство за евентуална политическа формация, свързана с бившия президент Румен Радев. Ако изборите се провеждаха днес, тя би получила 32,7% от гласовете. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 20,4%, следвана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 10,9% и „ДПС – Ново начало“ с 10,5%.

Иран е договорил тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро за придобиване на хиляди усъвършенствани ръчни ракети – най-значимият ход за възстановяване на противовъздушната отбрана, разрушена по време на войната с Израел през миналата година. Споразумението, подписано в Москва през декември 2025-а. Изтеклите подробности за сделката между Иран и Русия се появиха точно когато американският президент Доналд Тръмп струпа огромна американска военна сила в Близкия изток, заплашвайки Техеран с удари, ако не се съгласи да ограничи ядрената си програма.

Решението на Върховния съд на САЩ от миналата седмица да отмени глобалните мита, наложени от Доналд Тръмп, предизвика верижна реакция не само във Вашингтон, но и в Брюксел, Пекин и останалия свят. Решението на съда беше взето на 20 февруари с мнозинство 6 на 3 гласа и се възприема като първото сериозно институционално противопоставяне на ключов елемент от икономическата политика на Тръмп след завръщането му в Белия дом. Съдиите постановиха, че президентът не може да използва извънредните си правомощия, за да създава нови данъци, което е в правомощията на Конгреса.

Revolut обяви, че вече предлага потребителски заеми в няколко европейски държави (например, Германия, Франция, Италия, Полша, Испания, Португалия, Ирландия, Румъния, Литва) и в други региони като САЩ и Австралия. В определени страни Revolut дава възможност и за кредитна карта, която позволява плащане на кредит (и респективно задължение за погасяване). В Ирландия и Полша потребителите могат да се възползват и от „Pay Later“ или разделено плащане (buy-now-pay-later). Целта на платформата е да предложи напълно дигитален процес на подаване на заявление и одобрение при кредитирането. Това означава предварително одобрение и финално предложение в рамките на един работен ден.