Иран е сключил тайно споразумение с Русия за преносими ракети за 500 млн. евро

Иран е договорил тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро за придобиване на хиляди усъвършенствани ръчни ракети – най-значимият ход за възстановяване на противовъздушната отбрана, разрушена по време на войната с Израел през миналата година. Споразумението, подписано в Москва през декември 2025-а, задължава Русия да достави 500 преносими зенитно-ракетни установки „Верба“ и 2500 ракети „9M336“ в рамките на три години, според изтекли руски документи, които са прочели сътрудници на „Файненшиъл таймс“ и няколко души, запознати със сделката.

„Верба“ е една от най-модерните руски системи за противовъздушна отбрана – ръчно изстрелвана ракета с инфрачервено насочване, способна да се прицелва в крилати ракети, нисколетящи самолети и дронове. Управлявана от малки мобилни екипи, тя позволява на сухопътните сили бързо да създават разпръснати защитни съоръжения, без да разчитат на фиксирани радарни инсталации, които са по-уязвими на удари.

Изтеклите подробности за сделката между Иран и Русия се появиха точно когато американският президент Доналд Тръмп струпа огромна американска военна сила в Близкия изток, заплашвайки Техеран с удари, ако не се съгласи да ограничи ядрената си програма.

Съгласно договора за „Верба“ на стойност 495 милиона евро, доставките са планирани на три транша от 2027-а до 2029 година. Запознато със сделката лице, заяви, че е възможно известен брой от системите вече да са доставени на Иран.

Техеран официално е поискал системите през юли миналата година, става ясно от договора, прочетен от „Файненшъл таймс“, само дни след края на 12-дневния конфликт, в който Вашингтон за кратко се включи в ударите на Израел по трите ключови ядрени съоръжения на Иран. По време на тази кампания интегрираната мрежа за противовъздушна отбрана на ислямската република беше силно западнала, което позволи на израелските военновъздушни сили бързо да установят и поддържат въздушно превъзходство над големи части от страната.

Москва вероятно разглежда сделката като начин да помогне за възстановяването на връзките с Техеран, след като очевидно не успя да се притече на помощ на съюзника си по време на 12-дневната война с Израел, коментира бивш високопоставен американски служител. „Те искат Иран да остане техен партньор. И така, дори и да не могат да реагират по време на криза, те ще се погрижат за справянето с нея, за да се опитат да възстановят отношенията си“, отбеляза той.

Новата сделка „Верба“ с Русия е договорена между „Рособоронэкспорт“ – държавната агенция за износ на оръжие на Кремъл, и московския представител на Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили на Иран, известно като MODAFL. Договорът е уреден от Рухолах Катеби – служител на MODAFL, работещ в Москва, който преди това е участвал като посредник в продажбата на стотици балистични ракети Fath-360 с близък обсег от Иран, използвани при руската инвазия в Украйна.

Вашингтон санкционира Катеби през 2024 г. за дейност от името на MODAFL. Той е описан от Министерството на финансите на Съединените щати като „точка за контакти на руското правителство“ с Министерството на отбраната на Техеран. Посланикът на Иран в Москва потвърди индиректно миналата седмица, че няколко неотдавнашни полета от Русия са съдържали военни товари.

„От няколко години сме подписали силни военни и отбранителни споразумения с Русия. Мога само да кажа, че тези самолети показват, че тези споразумения се прилагат“, каза Казем Джалали пред държавната телевизия, без да дава подробности.

През последните осем дни един руски товарен самолет Ил-76ТД е извършил поне три полета от Минералние Води в Северен Кавказ до иранския град Карадж. Поне още един Ил-76 е прелетял от Минералние Води до ислямската република в края на декември. Съобщава се, че Иран е получил до шест руски бойни хеликоптера Ми-28 през януари и е използвал един от тях в Техеран този месец.

От ляво на дясно: руският президент Владимир Путин, иранският министър на външните работи Абас Арагчи и посланикът на Техеран в Москва Казем Джалали

Според документите, прочетени от „Файненшъл таймс“, „Рособоронэкспорт“ продава на Иран ракетите 9M336 на цена от 170 000 евро за бройка, а пусковите механизми – за 40 000 евро. Русия редовно определя цените на международните продажби на оръжие в евро и долари, въпреки западните икономически санкции. Сделката включва и 500 мерника за нощно виждане „Mowgli-2“ за проследяване на самолети и други цели в тъмнина.

Установките „Верба“ са рентабилен и достъпен начин Русия да засили противовъздушната отбрана на Иран, без да отслабва собствената си, посочва Руслан Пухов – директор на московския мозъчен тръст „Център за анализ на стратегии и технологии“.

Дори ако някои установки са били доставени и разположени в Иран, е малко вероятно те значително да укрепят цялостната отбрана на Техеран в нова война с Израел или Съединените щати. Според Пухов обаче, те биха могли да направят рисковано за американците да извършват операции с хеликоптери и ниско летящи самолети – тактики, използвани при неотдавнашното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Ако има някакъв вид хеликоптерна атака, както при Мадуро, те биха могли наистина да бъдат полезни за иранците“, коментира Пухов. И допълва: „Американските „Стингър“ и нашите са единствените наистина мобилни пускови установки. Ако ги дадете на правилните хора в точното време, те могат да нанесат много щети.“

Споразумението доказва продължаващото военно сътрудничество между двете страни в момент на засилено наблюдение от Запада. Техеран е доставял на Москва дронове и ракети през последните две години, а двете страни подписаха договор за укрепване на двустранните връзки през януари 2025 година. Иран се стреми да придобие две ескадрили от усъвършенстваните изтребители Су-35 от Русия, въпреки че служители в Техеран се оплакаха от забавяния в изпълнението на поръчката.

Готовността на Москва да снабдява ислямската република с оръжия показва, че Кремъл няма интерес да спазва санкциите на ООН срещу Иран, според Павел Лузин – старши сътрудник в Центъра за европейски политически анализ. Обединеното кралство, Франция и Германия задействаха ограниченията, които включват забрана за износ на оръжие за Иран, миналата година, на фона на нарастващото напрежение около ядрената програма на Техеран.

Никол Граевски – доцент в Института за политически науки Sciences Po и експерт по стратегическите отношения между Иран и Русия, отбелязва, че сделката показва промяна в стратегията на Техеран, след като Израел опустоши противовъздушната му отбрана миналата година. За разлика от по-големите руски стратегически системи за противовъздушна отбрана като С-300 и С-400, ракетите „Верба“ не изискват продължително обучение и интеграция и могат да бъдат приети много по-бързо. Те не са играли съществена роля в руската отбрана срещу украински атаки с дронове, което означава, че Москва би могла да се раздели с тях по-охотно отколкото с други системи.

„Нито един от тези трансфери няма да промени радикално способността на Иран да се конкурира с възможностите на най-модерната конвенционална армия в света, но може да удължи следващата война“, добавя Граевски.