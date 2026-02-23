Ким Чен-ун остава генерален секретар на Корейската трудова партия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, предаде БТА.

В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун се приписват заслуги за повишаване на престижа на страната, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на Северна Корея „с елитна и мощна армия“.

Акцент се поставя върху развитието на ядрените способности като ключов елемент от стратегията за възпиране и гарантиране на националната сигурност.