Кандидатът на „Синя България“ спечели изборите за кмет в село Блажиево

Новият кмет на село Блажиево, община Бобошево, се казва Йордан Кадийски. Той спечели частичните местни избори, съобщи Мариана Стаменова – секретар на Общинската избирателна комисия, цитирана от БТА.

До провеждането на вота се стигна, след като доскорошният кмет – Пламен Караканов внезапно почина на 60-годишна възраст. Жителите на селото ценяха работата му – дълги години той бе работил със съпругата си в Италия, след което със семейството си се завърна в родното Блажиево. Малко по-късно земляците му гласуваха доверие, за да поеме кметския пост.

Бъдещият кмет Йордан Кадийски, който бе издигнат от „Синя България“, е получил 198 действителни гласа. Много зад него остават Валери Терзиев, предложен от партия „Свобода“, който е получил 43 гласа, и Даниел Василев – кандидат на „БСП – Обединена левица“ – с 22 гласа.

Избирателната активност е била 79.76 процента, а действителните гласове са били 263, посочиха още от Общинската избирателна комисия.