Исландия иска да ускори процеса на присъединяване към ЕС

Исландските власти обмислят предсрочно възобновяване на процеса на присъединяване към Европейския съюз поради нарастващото геополитическо напрежение. Politico съобщи това, позовавайки се на източници.

Според тях, управляващата коалиция на Исландия първоначално е планирала да стартира процеса на присъединяване към ЕС до 2027 година. Сега, след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу датската автономия на Гренландия и налагането на тарифи, властите на страната искат да проведат референдум още през август 2026 година. „Мисля, че фактът, че Тръмп спомена Исландия четири пъти в речта си на Световния икономически форум в Давос, определено привлече вниманието на хората. За малка страна това сигурно е било обезпокоително“, казва един от източниците пред вестника.

Според вестника

се очаква парламентът на Исландия да обяви датата на гласуването през следващите седмици.

Ако исландците гласуват за присъединяване към ЕС, те ще могат да се присъединят преди другите страни кандидатки, отбелязва един от източниците. Исландия вече е член на Шенгенското пространство и Европейското икономическо пространство, така че много закони на ЕС вече са в сила там. За да се присъедини към ЕС обаче, Рейкявик ще трябва да проведе друг референдум въз основа на резултатите от първия.

Вестникът припомня, че Исландия е подала заявление за присъединяване към ЕС още през 2009 г., по време на финансовата криза. През 2013 г. правителството на страната преустанови преговорите за присъединяване, тъй като икономическата ситуация се подобри.

През 2015 г. властите на Исландия поискаха страната да не се счита за кандидат за членство в Европейския съюз.

Преди присъединяването ѝ към ЕС да бъде преустановено през 2013 г., Исландия беше завършила 11 от 33-те етапа на интеграция.

Исландия е страна с пазарна икономика, с относително ниски данъци в сравнение с другите страни членки на ОИСР. Тя поддържа т. нар. Скандинавска социална система, която предоставя универсално здравеопазване и висше образование за своите граждани. Исландия се нарежда високо в икономическата, политическата и социалната стабилност и равенство.

Исландия е страната с най-малкото население от всички членки на НАТО и е единствената от тях, която няма постоянна армия.

Исландия, която е член на ООН, НАТО, ЕАСТ и ОИСР,

поддържа дипломатически и търговски отношения с почти всички народи, но връзките със скандинавските страни, Германия, САЩ, Канада и други държави от НАТО са особено близки. В исторически план, поради културни, икономически и езикови прилики, Исландия е скандинавска страна, и участва в междуправителственото сътрудничество чрез Северния съвет.

Исландия е член на Европейското икономическо пространство, което позволява на страната достъп до единния пазар на Европейския съюз.

Отдалеченият от континента остров Исландия е една от най-северните точки на Европа.