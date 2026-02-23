Зърнопроизводители искат проверка на внасяния от Аржентина слънчоглед

Националната асоциация на зърнопроизводителите иска да се извършат проверки на слънчогледа, внасян от Аржентина. Това обяви председателят на организацията – Илия Проданов в ефира на БНР. Той уточни, че проверките трябва да са за пестициди, тежки метали и други непозволени в Европа вещества. Освен това Проданов коментира, че очакваният внос от Аржентина на близо 250 000 тона слънчоглед ще е „удар“ по българското зърнопроизводство и предизвиква въпроси за вероятно картелно споразумение между преработвателите.

Ето защо той ще настоява Комисията за защита на конкуренцията да извърши цялостен секторен анализ на пазара на слънчоглед в България, както и проверка дали има картел между преработвателите на суровината.

Според оценки на експерти на авторитетната германска компания Oil World през настоящия селскостопански сезон преработката на слънчоглед в ЕС ще достигне 7.7 млн. тона, от които 1.6 млн. тона в Унгария, 1.3 млн. тона в България, 1.1 млн. тона във Франция и 1 млн. тона в Испания.

Очакванията на експертите е вносът на слънчоглед в ЕС да се удвои спрямо миналия сезон до 1.2 млн. тона, като от тях 550 000 тона да бъдат доставени от Аржентина.