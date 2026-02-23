Над 85% от левовете вече са извън обращение, между 2 и 3 млрд. лева вероятно ще останат извън банковата система

Около 85–90% от левовете вече са извън обращение близо два месеца след влизането на България в еврозоната. Това заяви през bTV старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев. По думите му, процесът е протекъл сравнително гладко, като първоначалните технически затруднения са били бързо преодолени.

Очаква се между 2 и 3 млрд. лева да останат извън банковата система – задържани в брой, изгубени или спестени от гражданите. Подобна тенденция се наблюдава и в други държави, преминали към еврото.

Данните показват месечна инфлация от около 0,6–0,7% през януари, като при услугите, като ресторанти и фризьорски салони, ръстът е по-осезаем и достига около 1,6%. Според Ганев именно при услугите закръгляването на цените се усеща най-силно, докато при масовите стоки ефектът е минимален.

Годишната инфлация се забавя до около 3,5%, което се обяснява с високата база от предходната година. Въпреки това много хора усещат поскъпване, най-вече при ежедневните разходи като храна и хранене навън.

Икономистът отбеляза, че заплатите в страната продължават да растат, макар и с по-бавни темпове – очаквано около 10% тази година. В повечето случаи доходите изпреварват инфлацията, но увеличенията не са равномерни, като по-сериозен ръст има в публичния сектор.

Регионалните различия остават, като София продължава да се отличава, но големите градове като Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново също показват икономически и демографски подем.

Според Ганев България постепенно губи имиджа си на страна с евтина работна ръка, което налага търсене на нови конкурентни предимства – по-добро образование, по-висока добавена стойност и стабилна енергийна среда.

Той подчерта още, че служебното правителство има ангажимент не само да организира изборите, но и да гарантира финансовата стабилност на страната.