„Трейс Груп“ и ВДХ ще модернизират жп участъка от Гюешево до границата със Северна Македония

жп гара Гюешево

ДЗЗД „Гюешево 2025“, с партньори „Трейс Груп холд“ АД и „ВДХ“ АД, подписа договор с възложител Национална компания „Железопътна инфрастрктура“, съобщиха от „Трейс Груп“.

Договорът е за проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък Гюешево – граница с Република Северна Македония, включително гара и приемно здание Гюешево.

Стойността за възлаганите в рамките на договора дейности за целия период на действието му е 50 092 641.86 евро без ДДС.

Срокът за изпълнение е разделен на два етапа. Първият е „Проектиране“ и ще се изпълнява за 180 дни, а вторият – „Строителство“ , ще отнеме 24 месеца.

Националната компания “Железопътна инфраструктура” обяви юли миналата година обществената поръчка за новото железопътно трасе от Гюешево до границата с Република Северна Македония, което е единственият липсващ участък от железопътния Коридор VIII на българска територия. Търгът включваше проектиране и строителство на 2.4 км жп линия, както и реконструкция на жп гара Гюешево.

