Ултрапреработените храни новите цигари ли са?

Експерти показват как ултрапреработените храни са предназначени за максимално възнаграждение, бързо усвояване и редовна прекомерна употреба – подобно на тактиките на тютюневата индустрия.

Боговете на снаксовете напоследък ни даряват с направо извънземни комбинации – хибриди като гриловано сирене с вкус на крем брюле, чипс Cheetos с барбекю аромат и пролетни рулца с вкус на чийзбургер.

Сега изследователи предупреждават, че този тип кръстоски, които са изкусителни ни „закачат“, като съчетават новаторство с утешителна носталгия – пленителна комбинация, която подхранва прекомерната консумация.

„Брандови комбинации като Oreo с вкус на Coca-Cola или Coca-Cola с вкус на Oreo стимулират човешкото любопитство към нови продукти, като същевременно използват познатостта на популярни марки“, пишат учените този месец в Milbank Quarterly, списание за обществено здраве и здравна политика.

„По този начин съвременните ултрапреработени храни отвличат еволюционните ни стремежи към новост и познатост, за да насърчат по-нататъшната консумация на своите продукти.“

Те са създадени така, че да бъдат силно пристрастяващи и апетитни, като задействат мощни сигнали за награда в мозъка и освобождаването на „хормона на щастието“ – допамин.

Тревожно е, че UPF съставляват над половината от хранителния режим на американците, въпреки че са вредни за организма, защото са пълни със сол, захар, мазнини и калории и бедни на фибри и основни хранителни вещества.

Известно е, че те нарушават деликатния баланс на бактериите в червата, насърчават възпаленията и водят до преяждане. Затова UPF се свързват с по-висок риск от затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет тип 2, някои видове рак и дори преждевременна смърт.

UPF и тютюневите цигари имат много нездравословни сходства, съобщават изследователите.

В проучването си, публикувано в Milbank Quarterly, учените отбелязват, че UPF и цигарите си приличат повече, отколкото може да си мислите.

„Тютюневите цигари и ултрапреработените храни споделят много ключови характеристики: и двете са индустриално създадени вещества, които доставят мощни сетивни преживявания и в някои случаи са били произвеждани или притежавани от едни и същи корпорации“, пишат изследователите, като посочват, че тютюневите гиганти Philip Morris и R.J. Reynolds са придобили големи хранителни компании, включително Kraft, General Foods и Nabisco, през 80-те години.

Авторите на изследването правят и други сравнения между тютюна и UPF:

Те бързо доставят „точно правилната“ доза от активните си вещества – никотин при цигарите и рафинирани въглехидрати и мазнини при UPF – за да увеличат вероятността да посегнете отново.

Използват сетивни стимули като вкус и мирис, за да предизвикат неконтролируемо желание за консумация.

Ефектът е интензивен, но краткотраен, което ви кара постоянно да го търсите.

Те са изключително удобни и лесно се вписват в ежедневните навици.

Осигуряват предсказуемо изживяване, но с достатъчно място за „иновации“.

Изследователите съобщават, че производителите на UPF създават „безкрайни вариации на един и същ базов продукт“.

„Незначителни промени във вкусовите добавки, ароматните съединения или модификаторите на текстурата водят до широк набор от привидно нови продукти – като чипс със заквасена сметана и лук, барбекю чипс или чипс с лютив мед, които имат почти идентичен макронутриентен профил“, пишат те.

Междувременно изследователите призовават ултрапреработените храни и тютюна да бъдат регулирани по сходен начин, чрез съдебни действия срещу подвеждащи здравни твърдения, ограничения върху рекламата, допълнително облагане с данъци, ограничено присъствие в училища и болници и по-добро етикетиране.

„Политики, които се отнасят към ултрапреработените храни със същата сериозност, каквато някога се прилагаше към тютюна, като същевременно активно насърчават истинската храна, предлагат най-обещаващия изход от настоящата криза“, заключават авторите.

