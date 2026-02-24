Workshop в УЗФ запознава ученици с професиите и бъдещето на застраховането

Университетът по застраховане и финанси, един от най-динамично развиващите се университети в областта на финансовото образование, организира безплатен практически workshop на тема „Застраховането в България – професии, технологии и бъдеще“, предназначен за ученици от 10 до 12 клас. Събитието ще се проведе на 27 февруари от 14:30 ч. в сградата на университета (зала 501) и с възможност за онлайн участие.

Гост-лектор ще бъде Иван Ганчев, директор „Обучения“ в ЗАД „Армеец“ и ЗАЕД ЦКБ „Живот“, който ще представи реалната работа в застрахователния сектор и съвременните изисквания към младите специалисти. През 2026 година застрахователно акционерното дружество „Армеец“ отбелязва значима годишнина в професионалния си път – 30 години от създаването си и успешна работа с водеща роля в сектора.

Workshop-ът е изцяло практическо ориентиран.

Вместо традиционна лекция учениците ще влязат в ролята на специалисти и ще работят по реални казуси като ще анализират ситуации, ще вземат решения, ще оценяват риск, ще видят как технологиите подпомагат бизнеса и ще разберат как мислят работодателите.

Фокусът на събитието е да покаже развитието на застрахователната професия и нейното съвременно измерение, защтот тя вече не е само продажба на полици, а комплексна дейност, включваща анализ на данни, управление на риск, дигитални технологии, клиентско поведение и стратегическо планиране.

Инициативата има за цел да подпомогне младите хора при избора на образование и професионално развитие,

като ги запознае с реалната среда на финансовите професии, развие аналитичното им мислене и уменията за вземане на решения и им даде възможност за директна среща с практик от бизнеса.

Участието в практически workshop е безплатно. Желаещите могат да се регистрират на този линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnR2uhGv9flWrt2TXitoMyMh0cg-F5B2IzgrhO5K4qTpFmxg/viewform

Събитието е част от дългогодишните инициативи на Университета по застраховане и финанси за повишаване на финансовата грамотност и ранната кариерна ориентация на учениците чрез свързване на образованието с реалната бизнес практика.

ЗАД „Армеец“ е едно от най-големите и успешни застрахователни дружества в България,

като 30 години води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Дружество подкрепя различни инициативи, като e утвърдена и добре позната марка на българския пазар, на която клиентите се доверяват.