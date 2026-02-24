Консолидираните приходи на „Шелли Груп“ с 40.3% през финансовата 2025 г.

„Шелли Груп“ EД, доставчик на решения в областта на интернет на нещата и интелигентните сгради, постигна силни финансови резултати през 2025 година, като реализира значителен ръст на приходите и демонстрира продължаващ оперативен ливъридж. Международната мрежа от инсталатори се разшири до над 5300 членове при 900 година по-рано, съобщиха от компанията.

Повтарящите се приходи от премиум услуги и абонаменти продължиха да нарастват.

С ръст на приходите от 27 на сто до 62 млн. евро (121.3 млн. лева), немскоговорящите страни продължиха да отбелязват много динамично развитие. Още по-силен ръст е отчетен в останалата част от Европа, където паричните постъпления са се увеличили с 51% до 74 млн. евро (144.7 млн. лева), като по този начин допълнително се е увеличил делът им в приходите на Групата.

Това развитие се дължи предимно на целенасоченото разширяване на местните търговски екипи – включително в Полша и региона на Бенелюкс, както и на увеличаването на пазарното проникване в други европейски пазари. Останалият свят също се развива особено динамично, като приходите нарастват с 54 на сто до 13 млн. евро (25.4 млн. лева).

Като цяло,

„Шелли Груп“ вече се ползва от по-балансирано регионално присъствие и по-широка диверсификация на приходите си.

През финансовата 2025 година „Шелли Груп“ увеличи консолидираните си приходи с 40.3 на сто до 149.7 млн. евро (292.9 млн. лева), като значително надмина очаквания пазарен растеж от около 10% до 1 процент.

Четвъртото тримесечие отбеляза особено силен ръст в сравнение с 2024 година и представлява най-силното тримесечно представяне на приходите за годината.

Нетният резултат на групата се е увеличил с 14.8% до 25.5 млн. евро (49.7 млн. лева). Коригираният доход на акция (EPS) се е увеличил с 40% до 1.77 евро (3.47 лева).

Иновациите в продуктите разширяват платформата за растеж за 2026 г.

След успешното развитие, няколко нови продуктови линии са в процес на въвеждане. Новата серия интелигентни брави ще бъде представена в няколко версии, вариращи от премиум до икономични модели, които допълват съществуващото портфолио от продукти за интелигентен дом. Новите камера продукти на Shelly отварят допълнителна категория продукти с висок растеж.

Освен това, интелигентните прекъсвачи, представени на IFA, са планирани за пускане на пазара през 2026 година. Разширяването на производствения капацитет, започнато през 2025-а, допълнително подобрява способността на групата да обслужва надеждно нарастващото търсене на всички основни пазари.

За финансовата 2026 година съветът на директорите на компанията очаква консолидирани приходи между 195 и 205 млн. евро.

Въз основа на резултатите, постигнати през 2025 г., това съответства на очакван ръст на приходите от приблизително 30 % до 37 % и по-нататъшно разширяване на оперативната печалба. Очаква се рентабилността да остане висока.

Очакваният растеж през финансовата 2026 година се очаква да бъде по-силно изразен през втората половина на годината. Това отразява планираното пускане на пазара на нови продукти и продуктови категории, както и постепенното увеличаване на разширените производствени мощности, подкрепящи тези иновации.

В същото време

„Шелли Груп“ допълнително укрепи своята международна търговска организация.

На стратегически важни европейски пазари, включително Италия, Испания и Португалия (Иберийския полуостров), както и Франция и Обединеното кралство, са назначени нови мениджъри за съответните страни и са създадени местни търговски екипи. Тези инициативи имат за цел да ускорят проникването на пазара в тези страни и да отключат допълнителен потенциал за растеж на ключовите европейски пазари.

Според Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на „Шелли Груп“, финансовата 2025 година се е характеризирала със силен растеж и по-нататъшни подобрения в оперативната скалируемост на компанията. „Ние значително надминахме общия пазарен растеж, като същевременно поддържахме рентабилността на привлекателно ниво. Особено доволни сме от динамичното развитие в сегмента на професионалните потребители и значителното разширяване на международната ни мрежа от инсталатори. С разширеното ни продуктово портфолио и продължаващата международна експанзия, ние сме в добра позиция да продължим нашата печеливша траектория на растеж през 2026 г.“, отбелязва Кирш.

В последните дванадесет месеца акциите на „Шелли груп“, които се търгуват на „Българска фондова борса“, летят нагоре. В началото на януари миналата година бяха на цена от 37.4 евро за един брой, а последната котировка днес е 65.4 евро. Така пазарната капитализация на дружеството е 1 187 537 124 евро.