С 6.9% повече са пътуванията на чужди граждани у нас спрямо януари 2025 г.

През януари 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са били общо 790 300, което е с 6.9% повече в сравнение със същия месец на миналата година, отбелязват от Националния статистически институт.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели – почивка и екскурзия, служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други) и други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).

Транзитните преминавания през страната са били 27.5% (или 217 400) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е най-голям –

54.2% от общия брой чужди граждани, и достига 428 400. Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37.6%, и Гърция – 31.2 процента.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ (включва страните в Европа извън Европейския съюз) са 294 200, или 37.2% от всички пътувания до България. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 145 100, или 49.3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от съседните ни балкански страни.

От Румъния те са 161 200, от Турция – 145 100, от Гърция – 133 800, от Република Северна Македония – 55 500, от Сърбия – 53 500. От Румъния, Турция и Гърция най-много са пътуванията с друга цел. От Сърбия и Република Северна Македания най-много са били гостите за почивка и екскурзия.

Топ 10 се допълва от посещенията от Германия, които са общо 28 8 00, от Австрия – 22 400, от Израел – 19 300, от Обединеното кралство – 17 300, и от Италия – 16 100.

Данните от статистиката показват, че

преобладава делът на посещенията с други цели – 47.1%,

следвани от посещенията за почивка и екскурзия (38.9%). Пътуванията със служебна цел са само 14 процента.