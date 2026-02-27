Fibank отново с награда от J.P.Morgan за валутни преводи

Fibank (Първа инвестиционна банка) за пореден път е отличена с престижната награда „Elite quality recognition award 2025“ от J.P.Morgan.

Признанието за ПИБ е за изключително качество и покриване на високите световни стандарти в международните преводи. Тя е в резултат на постигане на 99.75% автоматична обработка на преводите в щатски долари през сметката на Fibank в J.P.Morgan Chase.

През годините Fibank е носител на множество престижни награди за качеството на своите валутни преводи от Commerzbank, Deutsche Bank и J.P.Morgan – световни лидери в областта на разплащанията.