ГЕРБ внесе в Народното събрание законопроект за лобизма

ГЕРБ внесе в Народното събрание проект на закон, с който се въвежда публичен регистър за лобистите във властта.

Целта е да осветлят публично срещите на държавния глава, депутати, членове на изпълнителната и местната власт и висши чиновници с представителите на интереси. Законодателната инициатива е пореден опит у нас да бъде въведен т.нар. Закон за лобизма.



Законопроектът, внесен от ГЕРБ, въвежда публичен интернет регистър за лобисти към Сметната палата. Те трябва да се вписват сами в регистъра, ако осъществяват системни контакти с властимащите или работят срещу възнаграждение за трети страни, а представителите на управлението ще трябва да обявяват срещите си публично. Прави се уточнението, че лобизмът или „представителството на интереси“ е всяка писмена или устна комуникация, която има за цел да окаже влияние при създаването и изменението на нормативни или административни актове в полза на обществени, групови или частни интереси.



В мотивите си вносителите уточняват, че уредбата на лобизма е практически антикорупционен инструмент и има за цел да осигури прозрачност, равнопоставен достъп и ред. В проекта на закон се предвиждат санкции при неспазване на правилата. Глобите за физически лица са между 1000 и 2500 евро, а за юридическите достигат до 7500 евро, при повторно нарушение глобите са двойни.



Проектът на закон е пряко свързан с ангажиментите на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е обвързан с четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. За последните над 20 години това е пети опит за въвеждане на специален закон за лобизма.