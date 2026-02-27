РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ГЕРБ внесе в Народното събрание законопроект за лобизма

ГЕРБ внесе в Народното събрание законопроект за лобизма

ГЕРБ внесе в Народното събрание проект на закон, с който се въвежда публичен регистър за лобистите във властта.

Целта е да осветлят публично срещите на държавния глава, депутати, членове на изпълнителната и местната власт и висши чиновници с представителите на интереси. Законодателната инициатива е пореден опит у нас да бъде въведен т.нар. Закон за лобизма.

Законопроектът, внесен от ГЕРБ, въвежда публичен интернет регистър за лобисти към Сметната палата. Те трябва да се вписват сами в регистъра, ако осъществяват системни контакти с властимащите или работят срещу възнаграждение за трети страни, а представителите на управлението ще трябва да обявяват срещите си публично. Прави се уточнението, че лобизмът или „представителството на интереси“ е всяка писмена или устна комуникация, която има за цел да окаже влияние при създаването и изменението на нормативни или административни актове в полза на обществени, групови или частни интереси.

В мотивите си вносителите уточняват, че уредбата на лобизма е практически антикорупционен инструмент и има за цел да осигури прозрачност, равнопоставен достъп и ред. В проекта на закон се предвиждат санкции при неспазване на правилата. Глобите за физически лица са между 1000 и 2500 евро, а за юридическите достигат до 7500 евро, при повторно нарушение глобите са двойни.

Проектът на закон е пряко свързан с ангажиментите на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е обвързан с четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. За последните над 20 години това е пети опит за въвеждане на специален закон за лобизма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.