Германия очаква американските тарифи върху вноса от ЕС да не надвишават тавана от 15%

Германското правителство очаква, че всички бъдещи американски тарифи върху стоки от Европейския съюз няма да надвишават нивата, определени в тарифното споразумение от 2025 година. Това заяви говорителят на германския кабинет Себастиан Хиле на брифинг в Берлин.

„Германското правителство, подобно на Европейската комисия, възнамерява да продължи да се придържа към митническото споразумение между ЕС и САЩ. Очакваме, че тарифите на новата администрация като цяло няма да надвишават тавана от 15%, договорен това лято. Следователно ние подкрепяме Европейската комисия в тясното ѝ сътрудничество с правителството на САЩ“, казва Хиле. Той отбелязва също, че Германия приветства сигналите от американските власти за намерението им да се придържат към споразуменията, постигнати с Европейския съюз.

„Следователно

очакваме яснота от правителството на САЩ относно по-нататъшните стъпки.

Стремим се към стабилност и предвидимост в търговските отношения. Това е жизненоважно за нас и за американските компании“, заяви говорителят на германското правителство. В тази връзка той подчерта значението на единната позиция в рамките на Европейския съюз. „Следователно, германският канцлер Фридрих Мерц, както по всички подобни въпроси, тясно координира действията си с европейските партньори и ще пътува до Вашингтон във вторник с координирана позиция“, заключи Хиле.

Както беше обявено по-рано от говорител на германския кабинет,

канцлерът Мерц ще пътува до Вашингтон на 2 март.

Планирано е той да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на следващия ден. Това ще бъде третото посещение на германския канцлер в Съединените щати, откакто встъпи в длъжност през май 2025 година. Германският премиер направи първото си официално посещение във Вашингтон на 6 юни същата година. Мерц посети Съединените щати за втори път в средата на август миналата година, заедно с държавни и правителствени ръководители от други европейски страни.

По-рано тази седмица

Европейският парламент отложи ратифицирането на тарифното споразумение със Съединените щати,

което задължава ЕС едностранно да наложи 15% мита на Съединените щати. Това е вторият път, в който споразумението се отлага. Първото беше през януари, след исканията на САЩ за Гренландия.