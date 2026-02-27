Брутният външен дълг в края на 2025 г. е 56.68 млрд. евро и е 50.3% от БВП

Брутният външен дълг в края на декември 2025 г. възлиза на 57.68 млрд. евро (50.3% от БВП*), което е със 7.19 млрд. евро повече в сравнение със същия месец на 2024 г., когато е бил 50.49 млрд. евро и 48.2% от БВП на страната. Това показват данните от Българската народна банка.

В края на миналата година краткосрочните задължения са 12.02 млрд. евро (20.8% от брутния дълг, 10.5% от БВП) и нарастват с 1.84 млрд. евро спрямо декември 2024 година. Тогава те са били 10.18 млрд. евро, 20.2% от дълга и 9.7% от БВП на страната.

Дългосрочните задължения пък възлизат на 45.65 млрд. евро (79.2% от брутния дълг, 39.8% от БВП)

в края на декември миналата година, като нарастват с 5.35 млрд. евро спрямо края на 2024 година. Тогава те са били 40.3 млрд. евро, 79.8% от дълга и 38.5% от БВП на страната.

Към края на миналата година 36.04 млрд. евро (62.5%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 80.2% от брутните външни задължения при 77.7% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на декември е 17.53 млрд. евро

(15.3% от БВП). Спрямо 2024 г. (12.93 млрд. евро, 12.3% от БВП) той нараства с 4.59 млрд. евро (35.5%). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 30.4% към края на декември 2025 г., при 25.6% към края на 2024 година.

Външните задължения на Централната банка са 1.92 млрд. евро (1.7% от БВП). Те намаляват с 48.6 млн. евро спрямо декември 2024 г., когато са били 1.96 млрд. евро и 1.9% от БВП на страната.

Външните задължения на сектор „Други парично-финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са 10.76 млрд. евро (9.4% от БВП). Те се повишават с 2.36 млрд. евро спрямо края на декември 2024 г., когато са били 8.4 млрд. евро и 8% от БВП на страната.

Външните задължения на Други сектори са 13.94 млрд. евро (12.1% от БВП). Те нарастват със 706.5 млн. евро спрямо същия месец на миналата година (тогава са били 13.23 млрд. евро, 12.6% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13.54 млрд. евро

(11.8% от БВП) в края на декември, което е с 425.2 млн. евро по-малко спрямо края на 2024 година. Тогава то е било 13.96 млрд. евро и 13.3% от БВП на страната.

*При БВП в размер на 114.78 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 104.77 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.).