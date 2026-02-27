Унгария и Словакия поискаха на 27 февруари да направят инспекция на нефтопровода „Дружба“

Унгария и Словакия искат да изпратят екип от инспектори в Украйна, за да проучат състоянието на нефтопровода „Дружба“, заяви на 27 февруари унгарският премиер Виктор Орбан след телефонен разговор със словашкия си колега Роберт Фицо. Двете централноевропейски държави не са получавали руски петрол по тръбопровода от руска атака в края на януари.

Будапеща и Братислава твърдят, че Украйна не пропуска руски петрол по политически причини, докато украинският президент Володимир Зеленски опонира, че инфраструктурата е сериозно повредена и ремонтът изисква време.

„Зеленски казва, че има технически пречки за рестартирането на тръбопровода“, каза Орбан във видеоклип, публикуван във „Фейсбук“ на 27 февруари. „Унгария и Словакия смятат, че това не е така, затова се съгласихме да създадем комисия, която да установи истината. Призовавам президента Зеленски да допусне екипа да си свърши работата“.

Възстановяването на доставките на руски суров петрол по бездействащото повече от месец съоръжение е от жизнена важност за финансовата помощ на Европейския съюз за Киев. Украинците твърдят, че все още оценяват мащабните щети, нанесени от руски дронове, което означава, че проблемът, провалил финансирането на Украйна от ЕС и санкциите срещу Москва, ще продължи

Януарската атака е предизвикала пожар в резервоар за съхранение на гориво, чието потушаване отнело 10 дни и е повредила множество части от оборудването, силови кабели, трансформатори и система за откриване на течове, отговорна за уплътняването на тръбопроводите, заяви в интервю главният изпълнителен директор на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки. Предвид мащаба на разрушенията, пълната оценка отнема време и се очаква да бъде готова скоро, добави той.

Прекъсването на руските петролни потоци през „Дружба“ към Унгария и Словакия накара двете държави да обвинят Украйна в задържане на доставки, отхвърляйки щетите. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще блокира жизненоважна подкрепа за Киев, включително 90 милиарда евро заеми от ЕС, докато преносът на руското гориво не бъде възстановен. Словакия спря аварийните доставки на електроенергия за разкъсваната от войната страна. Двете централноевропейски държави блокираха и последния кръг от санкции на ЕС срещу Москва.

Блокадата на пакета от помощи за Украйна в размер на 90 млрд. евро от Унгария раздразни други столици на ЕС, които обвиниха Будапеща в нарушаване на принципа на лоялно сътрудничество, съобщават запознати с въпроса хора. На среща на пратеници на блока в Брюксел тази седмица някои страни са предложили мисия за проверка на фактите на място, за да се сложи край на безизходицата, тъй като Киев спешно се нуждае от блокираните средства.

На 26 февруари Орбан заявил в писмо до председателя на Европейския съвет, прочетено от сътрудници на агенция „Блумбърг“, че подкрепя „идеята за мисия за установяване на фактите“ с участието на делегати от Унгария и Словакия. А ден по-късно заяви във видео публикация, че двете държави призовават за такава инспекция.

Въпреки четирите години пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна, Киев позволи милиони барели московски петрол да преминат през територията му чрез нефтопровода „Дружба“, помагайки на Будапеща и Братислава, които нямат излаз на море, да получат жизненоважно гориво за своите рафинерии и осигурявайки петродолари за Кремъл. Украйна разреши преноса, печелейки транзитни такси, защото Съединените щати и ЕС дадоха благословията си на двете държави да продължат да купуват руско черно злато, въпреки заплахите на Унгария да блокира санкциите срещу Москва и помощта за Киев.

Украйна се бори да се справи с безмилостните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната, които оставиха милиони хора без електричество и отопление посред зима. Енергийни компании от цялата страна трябваше да изпратят своите ремонтни екипи в Киев, за да помогнат за възстановяване на подаването на електричество и отопление. „Нафтогаз“ също е трябвало да изпрати своите инженери, твърди Корецки. Работата по тръбопровода е усложнена и от ниските температури, които паднаха до -20°C през януари и по-рано този месец.

Съоръжение на петролопровода „Дружба“ югозападно от украинския град Броди е било повредено от руски удар с дронове, превозващи експлозиви, на 27 януари, според украински военен служител, пожелал анонимност. Част от дроновете са били свалени, докато са се приближавали към мястото, но няколко са достигнали целта, причинявайки масивен пожар, допълва служителят.

Атаката е причинила пожар в голям резервоар, който помага за осигуряване на плавен и непрекъснат поток към нефтопроводната система „Дружба“, обяснява Корецки. Имало е риск от срутване и масивен разлив на петрол, затова е взето решение да се изпомпва гориво от резервоара в тръбопровода, докато атаката е в ход. Ако хранилището не е било почти изпразнено, потушаването на огъня е щяло да отнеме повече от 10 дни, твърди той. Изпомпването на горещото черно злато е довело до аварийно спиране на помпения агрегат, но е помогнало да се предотврати разлив.

„Това е най-големият резервоар за петрол в Европа, с диаметър колкото футболно игрище“, свидетелстав Корецки. „Служителите, излагайки живота си на риск, докато атаката продължаваше, се опитваха да изпразнят резервоара през тръбопровода, защото имаше риск от срутване, което би довело до най-голямата екологична катастрофа в региона.“ Пожарът и горещото гориво причиниха значителни щети на съоръжението, добавя той.

Оценката на щетите ще включва разходи, списък с необходимите части за подмяна и предварителен график за извършване на ремонтите.

Два топлинни сигнала са били видими на FIRMS – сателитната служба на НАСА за наблюдение на пожари, на 28 януари в съоръжението на тръбопровода „Дружба“ югозападно от Броди. Сателитно изображение на мястото от Planet Labs PBC, анализирано от агенция „Блумбърг“, показва, че огромен резервоар за съхранение на гоириво е бил повреден и почти празен до 21 февруари. И двете снимки са в съответствие с версията на Украйна за пожара в хранилището.

Унгария и Словакия не обвиняват Русия за прекъсването на потока, а вместо това твърдят, без да предоставят никакви доказателства, че няма технически причини за спирането на доставките. Братислава оповестяваше нееднократно, че тръбопроводът ще бъде възстановен в рамките на няколко дни, позовавайки се на актуализации от Украйна, които непрекъснато се променяха. Словашкото правителство направи това два пъти тази седмица, преди премиерът Роберт Фицо да заяви на 25 февруари, че датата е била отложена за 3 март. Украински и европейски представители пък контрират, че Киев никога не е предоставял график за завършване на ремонтните дейности.

Унгария отказа алтернативни доставки на суров петрол през Украйна или Хърватия, твърдейки, че руският петрол е по-евтин. Страната харчи повече от 5 милиарда евро годишно за руски изкопаеми горива. Унгарският външен министър Петер Сиярто каза на 23 февруари, че няма „физическа причина“ за прекъсване на потоците от петрол и че това е „чисто политическо решение на Киев.

Орбан пък превърна противопоставянето си на помощта за Украйна в централен елемент на предизборната си кампания. По време на посещение на европейски лидери в Киев на 24 февруари по случай навършването на четири години от пълномащабното нахлуване на Русия, Зеленски заяви, че ремонтните дейности са в ход, предлагайки унгарският му колега да обсъди атаките с руския президент Владимир Путин.