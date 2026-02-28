Конфискувани яхти на руски олигарси са загубили 580 млн. евро от стойността си

Яхти, свързани с руски собственици, са загубили 580 милиона евро от стойността си, след като са били конфискувани на територията на Европа в отговор на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна и много от тях са оставени да се рушат в различни пристанища. Брокерската компания за луксозни яхти „Сесил Райт“ е установила, че 15 иззети плавателни съда, които биха стрували 3.5 милиарда евро, ако са били поддържани добре, сега струват 2.9 милиарда евро. Не е известен точния брой на конфискуваните яхти, които се свързват с руски собственици.

Луксозните плавателни съдове, мнозинството от чиито собственици са били санкционирани заради предполагаеми връзки с Москва, включват „Танго“ на олигарха Виктор Векселберг, иззета в Испания. Конфискувана е и 143-метровата „А“, за която Италия твърди, че принадлежи на Андрей Мелниченко – бившият най-богат човек в Русия. (Адвокатите на Мелниченко заявиха през 2024 г., че той не е притежавал лично яхтата и че тя се контролира от тръст, който няма връзка с него.)

„Обикновено такава лодка би трябвало да е извън водата всяка година… Трябва да поддържате всички двигатели, да имате вода, горива и смазочни материали, които да текат през лодката 24/7“, каза основателят на брокерската компания Крис Сесил-Райт. И допълва, че това „са живи същества, те не обичат да стоят неподвижно.“

Една от тях – 58-метровата „Фи“, е акостирала в лондонския частен финансов район „Канари Уорф“ до италиански ресторант, в сянката на жилищни кули, и е във видимо лошо състояние. На яхтата е издигнато скеле, за да се предпази от отломки, а някои от прозорците ѝ са варосани.

„Фи“ е била задържана по силата на санкционния режим срещу Москва след разпореденото от руския президент Владимир Путин пълномащабно нахлуване в Украйна, съобщи по онова време британското правителство. Юридическият собственик на яхтата от името на реалния – бизнесменът Сергей Науменко – не е обект на санкции, нито пък истинският ѝ собственик (идентифициран през 2022-а от „Файненшъл таймс“) – Виталий Василиевич Кочетков. Действията на правителството са необичайни, защото по правило, първо се санкционира дадено лице, а впоследствие наказанието засяга неговите активи.

Няма забрана за поддържане на „Фи“, обяснява Бенджамин Малтби – адвокат с правна специализация в областта на суперяхтите, но режимът на санкции забранява преместването й, което води до възбрана за основна поддръжка. Правилата се различават в различните части на Европа, добавя той: някои лодки, задържани в Италия, впоследствие са били поддържани.

Дънкан Бейтсън – партньор в адвокатска кантора Hannaford Turner, посочва, че ако лодка е била конфискувана, защото собственикът ѝ е под санкции, „компаниите за поддръжка биха нарушили тези наказания, ако са сключили договор със санкционираното лице или са получили заплащане от него“. Лице, което е обект на санкции, може да кандидатства за лиценз от правителството за поддръжка на лодката си, добавя той, но разходите и перспективите за успех са неясни.

„Сесил Райт“ е основала изчисленията си за потенциалната цена на лодките в добро състояние на пазарни данни за продажбите на сравними плавателни съдове и на разходите за подмяна. След това е обезценила тези числа, използвайки фактори, включително видимо износване, доклади от хора, които са били на борда на някои от плавателните съдове, и въздействието на пропусната планирана поддръжка.

Въпреки че яхтите са били конфискувани, за властите би било трудно да ги продадат и да изземат приходите или да ги използват за репарации на Украйна, коментира Стив Гудрич – ръководител на проучванията и разследванията в „Трансперънси интърнешънъл“. И обяснява, че „преминаването от доказателствената база, която имаме за замразяване на тези активи при санкции, към реалното им възвръщане чрез закони за възстановяване на активи не е лесно“.

Гудрич добавя, че санкциите „не са инструмент за възстановяване на активи“, а опит да се „накарат онези, които са обект на санкции, да променят начина си на поведение“. Тази политика е оправдана, „дори ако последицата е намаляване на стойността на активите, защото са оставени да ръждясват в пристанищата“.

Брокерът „Сесил Райт“ е установил, че поне още три дузини яхти в цяла Европа са собственост на лица с наложени наказания, но не са били конфискувани. „Тъжно е да се види гибелта (на яхтите)“, коментира Крис Сесил-Райт. „Но това бледнее когато видите как бомбардират сгради в Украйна“.