Крум Зарков: Прокурори проговориха, омертата е строшена, това е революция (част 3)

Борислав Сарафов не просто е нелегитимен, той е нелегален, тепърва ще излязат досиетата на Еврото, идват мащабни промени, споделя Крум Зарков

Въпреки всички атаки, нашето общество показва афинитет и капацитет да се мобилизира за каузи, което е демонстрация на солидарност. Народът ясно показва, че не е антисолидарен. Солидарността се атакува чрез политически решения, защото пречи на единия процент да капарира огромния публичен ресурс.

Представете си, че като една Норвегия ние имаме голям залеж от петрол. Те казват, това е обществен ресурс и се разработва като такъв. Ние какво щяхме да направим? Колко пъти щяхме да го концесионираме? Колко скандала щеше да има, че получаваме от концесията само жълти стотинки? Солидарният модел не би допуснал алчност в такива размери. Живеем в капитализъм без правила, по законите на джунглата.

Кабинетът „Гюров“ трябва да внимава в действията си, защото работи във враждебна среда и с враждебен парламент.

В момента ВСС пази прокуратурата като последна барикада, която има една политическа задача – да спаси определени хора, ако паднат от власт.

Голямото купуване на гласове става в момента, не в навечерието на изборите.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на БСП Крум Зарков.

Още от интервюто:

Защо днес се опорочава и неглижира думата солидарност?

Какво показват първите ходове на кабинета „Гюров“?

Може ли чрез частни обвинители да бъде разрушен монополът на прокуратурата?

Кампания „Петрохан“ ли ни очаква, или кампания „Бъдеще“?

Ще се върнат ли лидерските дебати?

