САЩ и Израел удариха най-малко седем града в Иран

САЩ и Израел са ударили най-малко седем ирански града, съобщава агенция Tasnim. Освен по Техеран удари са нанесени и по градовете Лорестан, Кум, Карадж, Керманшах и Табриз. Съобщава се и за удар по Исфахан, където има ядрено съоръжение. По непотвърдена информация е атакуван и остров Харк, което потвържава подозренията, че обект на атаките ще е и петролната индустрия. Израел определи удара срещу Иран като „превантивен“. САЩ потвърдиха участието си в операцията.

Американският президент Доналд Тръмп обяви във видеоклип, публикуван в социалните медии, че САЩ са започнали „мащабни бойни действия в Иран“. Той е предложил на иранските военни „имунитет или сигурна смърт“. В същото време Тръмп се е обърнал и към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода наближава“.

Иранските власти обещаха ответен удар срещу Израел и затвориха въздушното си пространство. Израелското и иракското въздушно пространство също са затворени.

По информация на АП първият удар е бил близо до базата на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Не е ясно обаче дали 86-годишният Хаменей е бил в сградата по това време. Той не се е появявал в публичното пространство от няколко дни.

Атаката идва в момент, когато Съединените щати концентрираха огромна флотилия от изтребители и военни кораби в региона, за да се опитат да окажат натиск върху Иран да сключи сделка за ограничаване на ядрената си програма.

АП цитира висши служители, запознати с операцията на Израел, които твърдят, че целите й са военни и правителствени обекти в Иран, включително сгради и бази на разузнаването.

Няма информация дали Иран веднага ще отвърне на удара, но Техеран е предупредил, че американските военни и базите, разпръснати в региона, ще бъдат потенциални цели при отмъщение.

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че атаката е била извършена с цел премахване на заплахите. Има информация, че се е задействала израелската противовъздушна отбрана.

Няколко болници в Израел са въвели специалните си протоколи за реагиране при извънредни ситуации, включително преместване на пациенти и операции в защитни подземия.

Предупреждението към пилотите беше отправено, докато експлозии отекнаха в Техеран, иранската столица.