Премиерът Гюров свиква Съвета по сигурността заради Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността в 13.00 часа в сградата на Министерския съвет. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток. По-рано днес стана ясно, че САЩ и Израел са атакували най-малко седем града в Иран.

В ефира на bTV министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че на срещата екипът му ще докладва оценките.

„Искам да успокоя българските граждани, че тази операция, която в момента се провежда, не засяга участие на българската държава по никакъв начин. За българската държава няма някаква непосредствена опасност от ставащото там.

За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става. Няма да променяме режима на работа на нашите въоръжени сили, защото не сме страна в тази операция„, подчерта министър Запрянов.

„България по никакъв начин не участва в тази операция и дейности, затова апелираме да се търси начин за деескалация„, каза още министърът на отбраната.

Във връзка с десетте самолета – цистерни за зареждане във въздуха – KC-135 – по-конкретно дали те могат да бъдат насочени към Иран, Запрянов отговори, че машините са в София и с тях не са планирани полети, като целта на идването им у нас остава същата – тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса.

„Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети„, заяви Запрянов, като уточни, че у нас няма ударни сили, които да бъдат използвани срещу Иран. Намиращите се на летище „Васил Левски“ машини са логистични и такива има и в други съседни държави, добави още министърът на отбраната.

Той коментира още, че най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат. Припомняме, че на 26 февруари в швейцарския град се проведоха разговори, на които Техеран трябваше да представи отговора си на искането на Вашингтон за прекратяване на иранската ядрена програма.

Според американски и израелски източници се е очаквало, че Иран може да предложи половината от обогатения до 60% уран да бъде прехвърлен в трета страна, а останалата част да бъде разредена на иранска територия. В замяна на това Техеран е възнамерявал да поиска да бъдат премахнати икономическите санкции срещу него.