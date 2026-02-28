РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Велислав Величков влиза в гражданската квота на листите на ПП-ДБ

Велислав Величков

По покана на „Продължаваме Промяната“ юристът Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“ влиза в гражданската квота на листите на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Това обяви самият той на среща с граждани във Варна, съобщава кореспондент на БТА.

В морската столица Велислав Величков обясни, че е приел предложението да бъде кандидат-депутат на предстоящите избори, след като то му било отправено от „Продължаваме Промяната“.

„Потърсих и получих подкрепата и на „Демократична България“. На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на ПП-ДБ като гражданин„, обясни Величков.

Той предупреди, че ако България не промени съдебната си власт – истински и дълбоко – рискува да изгуби демокрацията си.

Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата, то ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатурата„, прогнозира Велислав Величков.

Според него е дошъл моментът за реален пробив и той ще работи с хората, които искат да постигнат съдебна реформа отвътре – вътре в Народното събрание. По думите му така той ще продължи една битка, която води вече 10 години, но извън парламента.

