Иран отговори на ударите – атакува бази в ОАЕ, Катар, Бахрейн

След сутрешните удари на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран отговори на удара. Израелската армия е регистрирала поне две вълни от ракети по нейна територия.

Американската военновъздушна база „Ал Дафра“ в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, също е била обект на ракетна атака. В базата е разположено подразделение на американските военновъздушни сили. Няма подробности за последиците от атаката.

Има информация и за ракетна атака срещу американската военновъздушна база „Ал Удейд“ в Катар. Катарските власти твърдят, че са прихванали всички ракети.

Логистичният център на американския Пети флот в Бахрейн също е бил обект на атаки. Американски служител потвърди атаката и определи ситуацията като „активна“, съобщава CNN.