На 3 март ще работят само клоновете на ОББ в „Ринг Мол“, „Люлин Мол“ и „Варна Мол“

По време на предстоящия официален национален празник, клоновете на ОББ няма да работят, с изключение на клонове „Ринг Мол“, „Люлин Мол“ и „Варна Мол“, които ще са със стандартното си работно време, съобщават от кредитната институция.

При нужда от съдействие и допълнителна информация за продукти и услуги на банката, ще работи Контактният център за клиенти по телефон на следните номера: 0700 117 17 (национална линия), +3592 483 1717 (за клиенти, които се обаждат от чужбина) и *7171, както и да се ползват функционалностите на мобилното приложение ОББ Мобайл.

„За неспешни запитвания можете да се обръщате към нас чрез формата ни за обратна връзка„, посочват от ОББ.

По време на празничните и почивни дни ще може да се извършват операции с клиентските банкови карти на всички банкомати и POS терминали в търговската мрежа, както и при онлайн покупки и плащания.

ОББ предлага продукти и услуги, съобразени с потребности на клиентите,

отбелязват от банката. „За да сме максимално полезни, бихме искали да помолим наши клиенти да ни помогнат да станем по-добри, като отговорят на кратко проучване“, се посочва в съобщението. „Отговорите ще ни дадат възможност да изготвим финансови предложения, отговарящи на нуждите на клиентите, за всеки един етап от техния живот, за да бъдем партньорът, който ги подкрепя във важните моменти.“

Кампанията ще продължи от 1 март до 31 март, като клиентите ще получат персонализирано съобщение. Отговорилите на анкетата ще имат възможност да участват в томбола за 101 награди. Голямата награда е ваучер за пътуване до избрана дестинация, на стойност 1500 евро/2933.70 лв., а останалите 100 награди са ваучери за Ozone, на стойност 50 евро / 97.80 лв., отбелязват от ОББ.