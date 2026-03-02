Хазартната зависимост е новата рубрика в „Здравната библиотека“ на еЗдраве

Министерството на здравеопазването, със съдействието на „Информационно обслужване“ АД, разширява съдържанието на модул „Здравна библиотека“ в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве.

От днес, 2 март, е достъпна нова тематична рубрика, посветена на хазартната зависимост. Тя има за цел да предостави научно обоснована, достъпна и разбираема информация за рисковете, които крие хазартното поведение, признаците на зависимост и възможностите за подкрепа и лечение. Информацията е разработена от експертите на Национален център по обществено здраве и анализи.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски посочи борбата с хазартната зависимост като един от водещите приоритети в работата си. Преодоляването на този проблем е важна стъпка към възстановяване на контрола върху живота и психичното здраве на засегнатите.

Според експертните данни вредите, причинени от хазартната зависимост, могат да бъдат съпоставими с тези при тежки психични състояния и злоупотреба с алкохол, което поставя темата в контекста на общественото здраве.

С добавянето на новата секция Министерството на здравеопазването продължава последователно да обогатява съдържанието на „Здравната библиотека“ с актуална и проверена информация по теми, свързани с профилактиката и общественото здраве. През миналата седмица в модула беше включен и раздел „Сърдечно здраве“, разработен съвместно с Дружество на кардиолозите в България.

Модул „Здравна библиотека“ е достъпен в електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система, както и чрез мобилното приложение еЗдраве.