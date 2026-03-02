РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„АмонРа Енерджи“ с нова складова база в Добрич и фирма за климатични системи

АмонРа Енерджи отваря склад в Добрич

„АмонРа Енерджи“ АД разширява присъствието си като открива складова база и шоурум в Добрич на площ от 10 декара. Те ще обслужват Североизточна България, съобщавато компанията. В тях ще се предлагат фотоволтаични модули, батерии и инвертори, кабели и зарядни станции и други. Посетителите могат да разгледат оборудването на място и да получат консултация от специалист.

„АмонРа Енерджи“ започва да предлага и безплатен енергиен одит за домакинства и бизнеси, базиран на немски софтуер. Световните производители актуализират в него всеки месец цените на соларното оборудване – панели, инвертори, батерии и други. Чрез симулации и обработка на изходни данни, като месечната сметка за ток, домакинства и бизнеси разбират каква соларна система е най-подходяща за техния обект, за колко време ще се изплати и колко ще спестят след това. Одитът обхваща и зарядни станции за електромобили, термопомпи и климатици, а резултатите са на всички езици на Балканския полуостров, включително български.

Успоредно с откриването на складовата база в Добрич,

компанията обяви създаването на нова дъщерна фирма – „АмонРа Клима Инсталейшън“.

Дружеството ще доставя, монтира, обслужва и поддържа климатични, отоплителни и вентилационни системи. Системите ще бъдат интегрирани с фотоволтаични панели и батерии. На инсталаторите това ще осигури по-мащабни проекти на един обект, а на крайните клиенти – по-ниски сметки и по-голяма независимост от мрежата.

либерализацията на пазара

По думите на Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“, новото направление ще позволи на компанията да „затвори целия енергиен цикъл – от производството на електроенергия до нейното потребление за отопление и охлаждане“.

„АмонРа Енерджи“ АД е единствената фотоволтаична компания на „Българска фондова борса“.

Тя има дъщерни фирми в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция, като обслужва пазари в Централна и Западна Европа. Компанията предлага продукти на световни производители с Bloomberg NEF Tier 1 сертификат. Има и собствено производство – на конструкции за покривни фотоволтаични централи – в град Драгоман, в предприятие с над 40-годишна история.

