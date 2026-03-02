„АмонРа Енерджи“ с нова складова база в Добрич и фирма за климатични системи

„АмонРа Енерджи“ АД разширява присъствието си като открива складова база и шоурум в Добрич на площ от 10 декара. Те ще обслужват Североизточна България, съобщавато компанията. В тях ще се предлагат фотоволтаични модули, батерии и инвертори, кабели и зарядни станции и други. Посетителите могат да разгледат оборудването на място и да получат консултация от специалист.

„АмонРа Енерджи“ започва да предлага и безплатен енергиен одит за домакинства и бизнеси, базиран на немски софтуер. Световните производители актуализират в него всеки месец цените на соларното оборудване – панели, инвертори, батерии и други. Чрез симулации и обработка на изходни данни, като месечната сметка за ток, домакинства и бизнеси разбират каква соларна система е най-подходяща за техния обект, за колко време ще се изплати и колко ще спестят след това. Одитът обхваща и зарядни станции за електромобили, термопомпи и климатици, а резултатите са на всички езици на Балканския полуостров, включително български.

Успоредно с откриването на складовата база в Добрич,

компанията обяви създаването на нова дъщерна фирма – „АмонРа Клима Инсталейшън“.

Дружеството ще доставя, монтира, обслужва и поддържа климатични, отоплителни и вентилационни системи. Системите ще бъдат интегрирани с фотоволтаични панели и батерии. На инсталаторите това ще осигури по-мащабни проекти на един обект, а на крайните клиенти – по-ниски сметки и по-голяма независимост от мрежата.

По думите на Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“, новото направление ще позволи на компанията да „затвори целия енергиен цикъл – от производството на електроенергия до нейното потребление за отопление и охлаждане“.

„АмонРа Енерджи“ АД е единствената фотоволтаична компания на „Българска фондова борса“.

Тя има дъщерни фирми в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция, като обслужва пазари в Централна и Западна Европа. Компанията предлага продукти на световни производители с Bloomberg NEF Tier 1 сертификат. Има и собствено производство – на конструкции за покривни фотоволтаични централи – в град Драгоман, в предприятие с над 40-годишна история.