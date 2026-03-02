Митрофанова размаха пръст на служебния кабинет

Ден преди националния празник на България 3 март руският посланик у нас Елеонора Митрофанова се качи на връх Шипка и размаха пръст на служебното правителство.

„Реториката на новите български власти стана по-остра, при това напълно неоправдано. Това вероятно се дължи до голяма степен на предизборната кампания, която, макар и да не е обявена официално, вече е започнала. Политиците се опитват да угодят на своите покровители и точно затова негативът спрямо Русия се засилва“, казва Митрофанова, цитирана от държавната ТАСС.

Снимката й и цитатът са публикувани и на „Фейсбук“ страницата на посолството. Иначе Митрофанова е оптимист за двустранните отношения.

„В същото време оптимизмът е последното нещо, което напуска душите ни, мислите ни. Убедена съм, че в един момент всичко ще започне да се променя. Тук, в България, има специално отношение към Русия; тези чувства живеят в хората, дълбоко в паметта им, и нищо не може да заличи тези трайни връзки“, посочва тя.