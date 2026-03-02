ЦИК се коригира, обяви Виктор Папазов за избран за депутат от „Възраждане“

Комисията отмени решението си, с което обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени свое решение, взето по-рано днес по време на заседание, с което обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от „Възраждане“, тъй като той е пети поред в листата на партията.

На негово място обяви за депутат Виктор Папазов от „Възраждане“, който е четвърти в листата.

Обявяването на нов депутат се налага, тъй като народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов почина.