РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЦИК се коригира, обяви Виктор Папазов за избран за депутат от „Възраждане“

ЦИК се коригира, обяви Виктор Папазов за избран за депутат от "Възраждане"

Комисията отмени решението си, с което обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат

Централната избирателна комисия (ЦИК) отмени свое решение, взето по-рано днес по време на заседание, с което обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от „Възраждане“, тъй като той е пети поред в листата на партията.

На негово място обяви за депутат Виктор Папазов от „Възраждане“, който е четвърти в листата. 

Обявяването на нов депутат се налага, тъй като народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов почина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.