Операциите в Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но може да се проточат и по-дълго, обяви Тръмп

Тръмп: Операциите в Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но може да се проточат и по-дълго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.

На церемония в Белия дом днес американският президент заяви, че администрацията е готова „да продължи (операциите) значително по-дълго време“, ако това се наложи

Тръмп каза това на официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с „Медал за храброст“, като две от наградите бяха присъдени посмъртно, отбелязва БТА.

