През декември расте производството на енергийни продукти с изключение на дизелово гориво

През декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г. при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси – с 33.3 на сто. Намаление има само при дизеловото гориво – с 5.2 на сто. Това отбелязват от Националния статистически институт.

При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при автомобилния бензин (с 28.6%). Намаление е регистрирано само при пропан-бутановите смеси – с 5 на сто.

Изследването на енергийните продукти осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти – електрическа енергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти.

Производството и доставките на автомобилен бензин и дизелово гориво включват количеството биогориво, смесено с минералното гориво.

Производство на енергийни продукти

През декември на месечна база нараства производството на пропан-бутанови смеси до 4 хил. тона; на електрическа енергия – с 32.6% до 3 673 ГВтч; на твърди горива – с 16.4% до 1.82 млн. тона, и на автомобилен бензин – с 9.5% до 92 хил. тона.

Намалява производството на дизелово гориво – с 5.2% до 164 хил. тона.

Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на 2024 г. намалява производството на:

дизелово гориво – с 41%;

автомобилен бензин – с 39.1%;

твърди горива (включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) – с 21%;

пропан-бутанови смеси – с 20%;

електрическа енергия – с 3.9%.

Производството на природен газ на годишна база остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През декември 2025 г. спрямо ноември 2025 г. нарастват доставките на:

автомобилен бензин – с 28.6% до 63 хил. тона;

електрическа енергия – с 19.6% до 3 570 ГВтч;

природен газ – с 18.5% до 314 млн. куб. метра;

твърди горива – със 17.6% до 1 914 хил. тона;

дизелово гориво – с 1.3% до 232 хил. тона.

Намаление се отчита при доставките на пропан-бутанови смеси – с 5% до 38 хил. тона.

Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на автомобилен бензин – с 53.7%; на дизелово гориво – с 10.5%; на пропан-бутанови смеси – с 8.6%; на природен газ – с 6.1%, и на електрическа енергия – с 0.4 на сто.

Намаляват доставките на твърди горива – със 17.9 процента.