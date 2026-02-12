Жадната за газ Европа ще получи рядка пратка втечнен природен газ от Китай

Пратка с втечнен природен газ (LNG), претоварена от Китай – най-големият купувач на суровината в света – се насочва към Европа – рядък ход, който подчертава стремежа на Стария континент да попълни намаляващите си запаси. Танкерът Seapeak Glasgow е натоварил горивото от терминала в град Нинбо, провинция Джъдзян, в края на януари и се е насочил на юг към Сингапур, сигнализирайки, че Европа ще е следващата му дестинация, според данни на корабни тракери, събрани от агенция „Блумбърг“.

Фирмата за проследяване на кораби Kpler също отбелязва, че танкерът се насочва към Стария континент. Ако горивото бъде доставено, това ще е първият път за последните четири години, когато претоварен втечнен природен газ от Китай е изпратен в Европа.

Вносът на LNG в Европа скочи до върхови за сезона количества през тази година, защото регионът се преориентира към втечненото гориво, за да замени спада на доставките по руски тръбопроводи след нахлуването в Украйна през 2022 година.

Засега не е гарантирано, че Seapeak Glasgow ще разтовари суровината на Стария континент, защото е обичайна практика корабите да променят курса си или товарите да бъдат препродадени на други купувачи.

Въпреки че Китай е най-големият вносител на втечнен природен газ, търсенето му намалява през последната година, защото крайните потребители в страната се насочват към по-евтини алтернативи. Китайските вносители поддържат високи запаси през зимата и са избрали да препродават пратки от своите терминали на други азиатски държави.

Китайската China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) е продала пратки за претоварване през последните няколко седмици. Австралия също е изпратила три товара към Южна Америка или Европа през последния месец. Тези движения показват, че търсенето в Азия остава слабо и втечненият природен газ ще се насочи към купувачи, готови да платят повече.

Към 10 февруари нивата на запълване на европейските газови складове са били приблизително 36%, в сравнение със средната за сезона стойност за последните пет години от около 52 процента. Средното количество на внесения втечнен природен газ в Европа за последните 30 дни е било 252 хиляди тона на ден на 11 февруари – с 44% по-високо от усреднената за сезона за период от пет години, по аднни от проследяващите устройства на корабите.