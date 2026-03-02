Франция предлага да разположи ядрени оръжия в Европа в доктрина, представена на 2 март

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че страната му може временно да премести ядрени бойни глави в чужбина и да увеличи френския ядрен арсенал за първи път поне от 1992-а насам. В програмна реч, произнесена на 2 март от военна база, в която се намират подводниците с балистични ракети на страната, той представи актуализациите на френската доктрина за потенциалното използване на ядрени оръжия. Макрон заяви, че Франция навлиза в нова фаза в своята стратегия за ядрено възпиране, която ще допълни ядрената мисия на НАТО, и покани европейските съюзници да участват в учения за ядрено възпиране.

„Това, което бих искал, е европейците да си върнат контрола над собствената си съдба“, каза Макрон. „За да бъдем свободни, трябва да се страхуват от нас“.

Френският лидер посочи, че актуализацията „най-накрая ще осигури временно разполагане на елементи от нашите стратегически военновъздушни сили в съюзнически страни“, но предупреди, че няма да се споделя вземането на решения с никоя друга държава за използването на ядрени оръжия. Разговорите за подобни споразумения са започнали с Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания и те са готови да продължат напред с по-дълбоко сътрудничество, допълни Макрон във военна база в „Ил Лонг“ в Северозападна Франция.

Макрон покани други европейски държави да участват в „стратегически диалог“ с Париж за ядреното възпиране през 2020 г., но предложението му беше отхвърлено. Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и плъзналите съмнения за ангажимента на Съединените щати към европейската отбрана след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през миналата година предизвикаха спешно преосмисляне на темата от европейските столици.

Дълго планираната реч на Макрон, насрочена преди последното избухване на военните действия в Иран, бе произнесена часове след като предполагаем ирански дрон удари британска база на Кралските военновъздушни сили в Кипър при първата подобна атака на европейска земя, след като американско-израелски въздушни удари убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей през уикенда. Тя имаше за цел да обясни как френските ядрени оръжия се вписват в сигурността на Европа.

Франция ще позволи на партньорите си да участват в учения за възпиране, както и на неядрените сили на съюзниците да се включат в ядрените акции на Париж, каза президентът, който е главнокомандващ на въоръжените сили съгласно френската конституция. Макрон обяви също, че страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави над сегашните малко под 300, но не даде точна цифра за увеличението.

Европейските лидери имат нарастващи съмнения за ангажиментите на Вашингтон да помогнат за защитата на Европа в рамките на така наречения ядрен чадър – политика, отдавна предназначена да гарантира, че съюзниците, особено членовете на НАТО, ще бъдат защитени от американските ядрени сили в случай на заплаха. Макрон заяви, че последните промени в американската отбранителна стратегия демонстрират пренасочване на американските приоритети и насърчават Стария континент да поеме по-пряка отговорност за собствената си сигурност.

Френският президент подчерта, че ядрената енергия на страната ще бъде в служба на мира. Той обаче предупреди за способността на страната потенциално да използва значителния си ядрен арсенал по такъв начин, „че никоя държава, никоя сила, колкото и силна да е, не би могла да се възстанови“. Той добави, че Франция ще бъде домакин на среща на върха в Париж на 10 март, за да насърчи развитието на ядрената енергия и нейното приложение.

Франция е единствената ядрена сила в Европейския съюз.